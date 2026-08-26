SDP: Dajemo Vladi sedam dana da objavi program sanacije

"Da bi ministrica Vučković mogla prezentirati program sanacije, već bi trebala reći koja je ovlaštena osoba angažirana. Nema nikoga", rekao je. Dodao je da mora biti imenovano i povjerenstvo koje odobrava program. "Nema imenovanog povjerenstva. Nemojte misliti da je neka PowerPoint prezentacija ministrice program sanacije", poručio je.