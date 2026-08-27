nikola šimunić
Alarm iz Gospića: “Ne znamo koliko je opasnog otpada otišlo u podzemne vode”
Nikola Šimunić, demograf i kandidat za gradonačelnika Gospića 2021. godine, gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirao ilegalni otpad u Gospiću, na što je, uz azbest, upozoravao i u svojoj kampanji.
Šimunić je rekao da bi volio da njegov grad u javnosti bude zastupljen po pozitivnim komentarima i mišljenjima. "Sve nas zaboli i srce i duša kad se u negativnom kontekstu govori o kraju koji je iznjedrio tako velike ljude poput Tesle i Starčevića. Kao pojedinca me to sve jako boli i emotivno je. Ali, vjerujem da se ta problematika može riješiti na neki civiliziran način i da će se riješiti", rekao je.
Dodao je da smatra da u Hrvatskoj ne postoji nijedan grad ni općina koji nema problem sa zbrinjavanjem otpada, ilegalnog ili legalnog. "Infrastrukturno možda nismo spremni za izazove današnjice, a činjenica je da se pojavljuje jako puno otpada u domaćinstvima. Odgovornost? Svatko tko je nešto znao, tko je upleten u kriminalne radnje treba osjećati odgovornost, bilo kaznenu ili političku", rekao je.
Šimunić je rekao da u ovoj zemlji imamo institucije i da vjeruje da će se ta odgovornost istražiti te da će one koji su to počinili i kazniti.
On je u svojoj kampanji upozoravao i na azbest. "Vjerujem da su se institucije pozabavile tom problematikom, ali teško je zapravo biti pametan, sve nas je to šokiralo", poručio je.
O problematici otpada, kaže, pričalo se, ali tek kada se sve otkrilo. "Neki ljudi su primijetili da se nešto događa u gradu, ali se o tome nije baš pričalo. Svakodnevnica je takva da se vi nemate previše vremena baviti svim okolnostima u gradu. Ali, nakon što je Europol iznio ovu problematiku, naravno da smo svi bili šokirani i preplašeni", poručio je.
Podsjetio je da Gospić leži na krškom području, dolje je kompleksan karbonatni sklop i podzemne vode. "Mi ne znamo koliko je opasnog otpada otišlo u podzemne vode, kamo je to otišlo. Bili smo prestrašeni, to je ekološka katastrofa velikih razmjera i mislim da svaki stanovnik Gospića samo želi da se taj problem što prije riješi i da ne dovede do nekog većeg otrovanja. Znamo koliko je voda krucijalna za život", rekao je.
Prosvjed će se održati 5. rujna u Zagrebu podržava i dolazi na njega, kaže. "Prosvjed je signal građana da žele da se nešto riješi. U ovom konkretnom slučaju ljudi samo žele rješenje ovog problema", istaknuo je.
Situacija je, navodi, napeta upravo zbog aspekta otrovnosti otpada. "No, ja vjerujem institucijama ove države i da će se to riješiti. To zahtijeva i vrijeme, ali svakako treba čim prije reagirati. Samo da se krene, da se pronađe neko rješenje čim prije", rekao je.
Šimunić je ubrzo nakon lokalnih izbora 2021. godine izašao iz politike. Pojašnjava da je imao ambiciju promijeniti stvari nabolje. "Želio sam boriti se protiv negativnih demografskih procesa, htio sam doprinijeti razvoju svoga kraja, staviti na raspolaganje svoje znanje i stečeno iskustvo i to je bila ambicija", rekao je. Na spomenutim izborima osvojio je 20 posto glasova.
Političkih ambicija, kaže, više uopće nema.
Komentirajući demografsku sliku, Šimunić je rekao da se sad događaju neki pozitivni pomaci.
"Svi znamo da su prisutni negativni procesi poput depopulacije, iseljavanja, starenja stanovništva. No, sad vidimo da se ljudi lagano vraćaju iz inozemstva, da se više djece rađa. Teško je očekivati da se u kratkom vremenu stabilizira situacija", naglasio je.
Komentirajući vraćaju li se ljudi zato što je situacija kod nas bolja, ili zato što je situacija u zemljama u kojima žive lošija, Šimunić je rekao: "I jedno i drugo. Situacija je itekako bolja nego onda kad je bio vrhunac iseljavanja. Više je radnih mjesta, mislim da svatko tko je ambiciozan može uspjeti. Hrvatska je jedno od najljepših mjesta za život", istaknuo je demograf.
Navodi da ljudi imaju različite ambicije za odlazak, ali i za povratak. Ističe da smatra da je pozitivno otići u inozemstvo na nekoliko godina, ali bitno je da se ljudi vrate svome domu.
Prema istraživanjima javnog mnijenja, većina građana najvećim problemom u Hrvatskoj vide korupciju. Šimunić kaže da je korupcija prisutna i u Njemačkoj, i u drugim zemljama u koje Hrvati iseljavaju. Smatra da je u Hrvatskoj ukupna društvena klima bila negativnija nego, dodaje, što u stvarnosti jest.
"Naravno da postoje primjeri korupcije u svim porama života, ali vjerujem da ako čovjek inzistira na ciljevima i vlastitom uspjehu, vjerujem da se može uspjeti i u Hrvatskoj", poručio je.
Problem stanovanja, kaže, i njega jako muči. "To je problematika tržišta, tržišta nekretnina, gdje vi nemate neke regulatorne mehanizme kojima biste te cijene doveli u nekakav sklad. Ne može biti ista cijena nekretnine koja je iz doba socijalizma i novogradnje. Mislim da bi se tu mogli napraviti pomaci korekcijom cijena nekretnina", rekao je.
Dodao je da za mlade jako teško, ali ističe da treba biti svjestan činjenice da uspjeh dolazi polako i da treba jako puno raditi da bi se uspjelo.
Govoreći o Lici, Šimunić navodi da je teško biti pametan. "Ljudi su u Lici marljivi, velikodušni... Potencijala itekako ima, ljudi sad tamo dolaze, kupuju nekretnine. Ono što regiji fale su investicije, neke pametne industrije - zabavne, informatičke. To je kompleksna problematika, koju ne mislim da možete riješiti u nekoliko mandata", naglašava.
Istaknuo je da se sve ideje uvijek "spotaknu" o infrastrukturnu opremljenost, potkapacitiranost kadrova. "Vi čak i da otvorite tvornicu koja traži stručnjake u bijelim kutama, opet morate ponuditi tim ljudima nešto da dođu u Liku", poručio je.
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