Šimunić je rekao da bi volio da njegov grad u javnosti bude zastupljen po pozitivnim komentarima i mišljenjima. "Sve nas zaboli i srce i duša kad se u negativnom kontekstu govori o kraju koji je iznjedrio tako velike ljude poput Tesle i Starčevića. Kao pojedinca me to sve jako boli i emotivno je. Ali, vjerujem da se ta problematika može riješiti na neki civiliziran način i da će se riješiti", rekao je.