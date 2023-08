Pusić zbog navijača kritizira HDZ: “Za Hrvate u Zambiji nitko prstom nije micao”

Podijeli :

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić gostovala je na N1 televiziji, gdje je komentirala smrt šefa Wagnera Jevgenija Prigožina, ali i poteze hrvatskog državnog vrha nakon što je više desetaka naših državljana uhićeno u Grčkoj zbog navijačkih nereda.

Pusić je istaknula da je stvorena atmosfera nepovjerenja prema Moskvi, zbog čega mnogi ne vjeruju čak ni u vijest o smrti čelnika plaćeničke grupe Wagner Jevgenija Prigožina.

“Od pada tog aviona spekulira se da on možda nije poginuo i da on nije bio u tom avionu. To nitko u ovome trenutku ne zna. Možda je to neki način da Putin (op.a. ruski predsjednik Vladimir) zaštiti i sačuva svoj diktatorski obraz, autoritet kao nekoga protiv koga se ne može pobuniti, a, s druge strane, da Prigožin preživi. Neko vrijeme to nećemo znati”, kazala je.

“Ipak, ja mislim da su oni poginuli. To je pouka svim autoritarnim i diktatorskim vlastima: Stvaranje privatne vojske uvijek se obije o glavu i uvijek postaje najopasnije za one koji su ga stvarali i plaćali, a wagnerovce je stvarao i plaćao Kremlj. Oni su se na kraju pokazali kao najopasniji upravo za vlast u Kremlju”, dodala je.

Prokomentirala je i što bi se moglo dogoditi s Wagnerom nakon smrti čelnika grupe.

“Službena ruska vojska pokušava preuzeti te borce. To su uglavnom bivši kriminalci i zatvorenici koji su potpisali ugovore s Wagnerom i u zamjenu za šest mjeseci na frontu idu na slobodu. Taj model sada preuzima ruska vojska i pokušava sklopiti ugovor s borcima koji su bili unutar Wagnera, za koje se spekulira da ih ima oko 25.000”, kazala je.

Što se tiče Putinove izjave o smrti Prigožina, Pusić smatra da ruski predsjednik tome nastoji davati što manje pozornosti. “Ali smatra i da će svi oni koji to trebaju i razumjeti poruku koja im je poslana”, dodala je.

Osvrnula se i na slučaj hrvatskih državljana uhićenih u Grčkoj zbog navijačkih nereda i sukoba s navijačima AEK-a, koji su rezultirali smrću 29-godišnjeg navijača AEK-a. Kazala je da su dužnosnici dužni brinuti za sudbinu svojih državljana u inozemstvu, no ne i ići u zatvor posjećivati uhićene navijače. Također, primijetila je razlike u postupanju državnih dužnosnika u sličnim situacijama.

“Znamo kako se ponašaju nogometni navijači. Nažalost, među njima ima puno huliganstva i nasilništva. Grčka je pravna država, najnormalnija članica EU. Redovna procedura je da se hrvatski dužnosnici interesiraju za sudbinu hrvatskih državljana koji su negdje u zatvoru, ali u smislu osiguravanja pune pravne pomoći gdje je upitno hoće li biti poštovana sva pravila”, počela je Pusić za N1 televiziju, nakon čega je posjetila na “slučaj Zambija”.

“Naši državljani bili su u zatvoru jer su pokušali posvojiti djecu, a nitko nije ni prstom micao i čak su neki političari i članovi parlamenta pokušavali im naštetiti i podržati da se njih tamo kazni. Na kraju se pokazalo, kao što smo vidjeli, da su ljudi postupili apsolutno humano, da su išli posvojiti djecu. Tu se nitko nije angažirao, a naročito ne državni vrh. Također, nije se tada radilo o državi Europske unije, nego o afričkoj državi koja ne mora poštivati pravila koja se poštuju u EU. Moje mišljenje je da je to isključivo politička stvar”, dodala je.

Uz to, Vesna Pusić je komentirala i izjave hrvatskih dužnosnika o tretmanu grčke države prema hrvatskim uhićenicima te je istaknula da su poruke koje se šalju usmjerene prema unutarnjim političkim interesima, umjesto prema Grčkoj ili Europskoj uniji.

“Ne da takve poruke nisu uobičajene, nego, po mome mišljenju, nemaju nikakve veze s povjerenjem u grčko pravosuđe ili Europsku uniju. Takve izjave, a kamoli takve postupke, nismo ni blizu čuli ili vidjeli kada su naši državljani bili u Zambiji, koja nije članica Europske unije i zabrinutost da se tamo ne poštuju pravila bila je opravdana. Ne radi se tu u povjerenju u pravosuđe tih država, nego je riječ o porukama domaće politike.

Poruke se šalju, smatra Pusić, kako bi se zadovoljili birači i pristaše HDZ-a unutar zemlje.

“Radi se o stavu među biračima stranke na vlasti, među kojima oni računaju da su BBB-i, bez obzira na nasilje i ekstremno desničarske simbole koje koriste i šalju, da je to njihov bazen birača i da su njihovi roditelji i ljudi oko njih također njihov bazen birača. Time ne šalju poruku ni Europskoj uniji ni Grčkoj, nego svojim biračima”, kazuje za N1.

Prokomentirala je i poruke predsjednika države Zorana Milanovića.

“To nije bazen njegovih birača. On je zastranio u tuđe birače, za koje mislim da ga na izborima neće podržati jer to su birači koji uvijek podržavaju HDZ i desnu opciju. Ali to je stara priča, nažalost. Naprosto, poruka je neprimjerena, po mome mišljenju”, zaključila je bivša ministrica vanjskih poslova.

