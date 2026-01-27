Radimir Čačić: Nadam se da će Ćorić pokazati kičmu

"Oko LNG-a se nije suprotstavio, zato što je pametan, snažnom pritisku Amerike koja ponekad koristi svoju snagu na način koji je štetan za zemlje, a ponekad se pokazuje korisnim. U ovoj situaciji se to pokazalo korisnim, Njemačka nije imala LNG terminal kada je došlo do krize, mi smo ga imali. Mogli smo imati i tri puta veći, kopneni, bili smo potpuno spremni da idemo raditi, a HDZ-ova Vlada je to dva puta zaustavila. Amerika je rekla dosta i mala Hrvatska mora ići na to što je jednostavno i brzo, plutajući terminal i Ćorić je to prihvatio. Nisu njegove zasluge da je napravljeno, ali nije to spriječio ili pokazao nesposobnost da to realizira", navodi Čačić.