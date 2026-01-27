Dolazi novi ministar financija
Radimir Čačić: Nadam se da će Ćorić pokazati kičmu
Bivši ministar gospodarstva Radimir Čačić gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o odlasku Marka Primorca s ministarske pozicije i njegovoj zamjeni - Tomislavu Ćoriću.
Podsjetimo, povratak u Vladin tim aktualnog viceguvernera HNB-a Tomislava Ćorića i to na dužnost potpredsjednika Vlade i ministra financija, umjesto Marka Primorca koji će otići na mjesto potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB), potvrdio je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković.
"Plenković nije imao izbora"
Je li povratak Tomislava Ćorića logičan potez Andreja Plenkovića nakon odlaska Marka Primorca?
"Mislim da je to potpuno logično. Rekao je da pretjerano veliki izbor i nema. Nema puno ljudi u Hrvatskoj koji mogu sjesti u tu fotelju i nastaviti raditi odmah punim kapacitetom, nije ih nikada ni bilo. Ćorić je bio prisutan u Vladi na nekoliko ministarskih pozicija, dobro poznaje rad Vlade. Pokazao je da se u stanju nositi s neugodnim situacijama i portfeljima. Izdržao je na poziciji ministra gospodarstva u kojoj je prisustvo predsjednika Uprave HEP-a bilo ozbiljno opterećenje koje je koštalo glave ministra Filipovića u roku od par mjeseci. Ministri gospodarstva su tada mogli raditi sve osim svog posla, Ćorić je tu plivao jako dobro", rekao je Radimir Čačić.
"Primorac - najbolji ministar kojeg smo imali"
"Imali smo blisku komunikaciju i socijalno je inteligentan, stručno kompetentan, nadogradio je to u HNB-u. Koliko će biti u stanju uskočiti u cipele Marka Primorca, to će morati pokazati jer je Primorac bio jedan od najboljih ministara koje smo ikada imali. Ministar ovog vremena, bio je u stanju povući izuzetno važne poteze kao što je izdanje vrijednosnih papira za građane koje je trebalo povući prije 15 godina pa ih nitko nije povukao."
"Hoće li Ćorić pokazati kičmu?"
Dodaje da je Primorac povlačio poteze koji su nadilazili standard tekućeg rada u uredu: "Ključno je Ministarstvo financija i Ministarstvo unutarnjih poslova - tu Plenković ima Davora Božinovića, pokrio je prostor, to je politička dužnost, moraš imati čovjeka koji ima pamet i kvalitete te vrste. Ministarstvo financija je najvažnije. Primorac je bio odličan ministar i dobro je za Hrvatsku da ide u Europsku investicijsku banku, potpredsjednik je važan. Može puno učiniti."
"Nadam se da će Ćorić uz stručnu i socijalnu inteligenciju pokazati i kičmu, Primorac je pokazao", tvrdi.
Uz Ćorića se veže i projekt LNG-a. Koliko je bio zaslužan za taj projekt? Koliko je znao o Ini i velikoj aferi oko plinskog biznisa?
"Oko LNG-a se nije suprotstavio, zato što je pametan, snažnom pritisku Amerike koja ponekad koristi svoju snagu na način koji je štetan za zemlje, a ponekad se pokazuje korisnim. U ovoj situaciji se to pokazalo korisnim, Njemačka nije imala LNG terminal kada je došlo do krize, mi smo ga imali. Mogli smo imati i tri puta veći, kopneni, bili smo potpuno spremni da idemo raditi, a HDZ-ova Vlada je to dva puta zaustavila. Amerika je rekla dosta i mala Hrvatska mora ići na to što je jednostavno i brzo, plutajući terminal i Ćorić je to prihvatio. Nisu njegove zasluge da je napravljeno, ali nije to spriječio ili pokazao nesposobnost da to realizira", navodi Čačić.
"U aferama Ine mislim da nije bio ni blizu prisutan niti bilo što znao, koliko je mogao i trebao to je druga stvar", dodao je.
Postavlja se pitanje energije iz obnovljivih izvora i slučaja koji se istražuje u USKOK-u. Tomislav Ćorić je tada bio ministar.
"Ćorić je naslijedio ozbiljan koruptivni deal"
"Naslijedio je jedan ozbiljan koruptivni deal. To je kriminalna, dobro pripremljena aktivnost koja je imala više štete i posljedice za Hrvatsku nego Sanaderove ukupne pljačke. To je sve kokošarenje što je radio Sanader. Hoće li biti optužnice, vidjet ćemo. Ćorić se našao na kraju tog lanca, siguran sam da mu je zadnja želja bila petljati se u to i u tom smislu ga je oporba napadala. On sam s time, uvjeren sam, nema ništa", kazao je Čačić.
Izazovi
Ističe da ne zna kako će oporba dočekati dolazak Tomislava Ćorića u Vladu.
Čačić tvrdi da ministar financija može napraviti puno toga, "najviše u ovoj zemlji": "Zdravstvo je rupa bez dna i ministar financija mora nešto reći. Po svim parametrima smo najgori u Europi, a po plaćanjima smo iznad prosjeka. Kriva je Vlada. Ministar financija može zavrnuti pipu i natjerati na neke poteze."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare