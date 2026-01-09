OPASNA SITUACIJA
Rakić: "Bojim se da ovo neće biti mirna godina. Trump je nezajažljiv"
Odmah na početku godine američki predsjednik Donald Trump počeo je u djelo provoditi nedugo prije objavljenu novu Strategiju nacionalne sigurnosti SAD-a.
Otvorio ju je brzinskom vojnom operacijom u Venezueli gdje su američki vojnici uhitili i u SAD sproveli predsjednika Nicolasa Madura pod sumnjom da je spram SAD-a provodio narkoterorizam pri čemu je, doduše, Venezuela služila kao tranzitna točka za "zatrpavanje drogom" SAD-a. Osim toga, Donald Trump je sličnim akcijama zaprijetio Kolumbiji, ali i susjednom Meksiku.
A ponovno je na sva usta počeo iskazivati i pretenzije na Grenland čiji teritorij je pod jurisdikcijom Danske, američke saveznice u NATO-u. Ni deset dana nove godine nije prošlo, a Trump je svoju nesmiljenu politiku "novog šerifa u gradu" (svijetu) izrazio i u intervjuu New York Timesu dajući do znanja da ne mari za međunarodno pravo već da mu je jedino ograničenje - vlastiti moral. A na pitanje mora li se pridržavati međunarodnog prava, rekao je da to "ovisi o tome kako definirate međunarodno pravo".
"Početak godine ne sluti na dobro"
Trumpova nesmiljenost i nepredvidivost u donošenju odluka i povlačenju poteza očito će biti forte međunarodnih odnosa ove godine.
"Kako je počela, čini mi se da ovo neće biti vesela godina. Svi bi htjeli da imamo jednu dobru i mirnu godinu, ali njen početak ne sluti da će biti takva", kaže Mirjana Rakić, novinarka i vanjskopolitička analitičarka.
Za Trumpa kaže kako je potaknut uspjesima - uništenjem iranskih nuklearnih postrojenja i vojnom operacijom u Venezueli - dobio krila da krene dalje.
"Što bi rekli na engleskom 'might is right' ili tko je moćan, ima pravo. Takva je i njegova priča oko Grenlanda - da Americi Grenland treba. Ali on ne nudi da Amerikanci budu tamo, uostalom tamo već postoji američka vojna baza, nego da to bude njihov teritorij. Priča s Grenlandom bila bi čisto širenje teritorija i tu onda više nema razlike između Trumpa i Putina koji je uletio u Ukrajinu", kaže.
"Uživa kad udara kontru svima"
Rakić podsjeća da SAD već imaju ugovore za istraživanje minerala i rudnog bogatstva na Grenlandu.
"Trumpu to očito nije dovoljno, nego je to sad postalo pitanje teritorija, da može reći "To je moje" i zabiti ondje američku zastavu. Riječ je, zapravo, o nezajažljivosti. U politici kad krenete pa imate dva-tri uspjeha, onda poželite ići dalje čak i kada su svi protiv toga. A Trump uživa u tome da udara kontru svima. Samo što bi s Grenlandom to bio jako opasan presedan iz jednostavnog razloga što, ako želi doći ondje, mora to učiniti na silu. A tu silu morao bi upotrijebiti protiv jedne članice NATO-a, iako je i sama Amerika članica NATO-a. I to najjača. Ukratko, to bi bio raspad NATO-a", kazala je.
"Trump dokazuje silu i moć"
Ovoga tjedna Trump je obznanio i povlačenje SAD-a iz 66 međunarodnih organizacija, ugovora ili tijela Ujedinjenih naroda, uključujući i Ugovor o klimatskim promjenama.
"U svemu tome on dokazuje svoju moć i silu. To je njegova priča od početka, MAGA - Make America Great Again. E, ali on to radi silom i tu se međunarodno pravo ne poštuje. On ne drži ni do suda u Haagu, što smo vidjeli kada je Južna Afrika tužila Izrael za genocid. Njega ne drži nikakvo međunarodno pravo, nego samo ono koje će on sam odrediti. To je sada jako škakljiva situacija", smatra Rakić.
Uza sve to, dodaje, Trump voli da mu se ljudi klanjaju.
"Nakon akcije u Venezueli, odmah se spominjala Kolumbija, koja je najveći izvoznik droge. Pa čim je vidio što se sprema, kolumbijski predsjednik nazvao je Trumpa, razgovarali su i on se primirio. Što se tiče uprave u Venezueli, bit će zanimljivo vidjeti kako će se razvijati ta situacija. U intervju NY Timesu Trump je na pitanje koliko dugo Amerikanci kane upravljati Venezuelom doslovce rekao "pet, šest mjeseci do godinu dana". On dakle nema okvir. Koji je okvir i što želi postići, on to nikad ne kaže."
Potezi koje će osjetiti cijeli svijet
Dok svijet iščekuje njegove poteze, iz Trumpovih izjava i postupaka teško je reći što će poduzeti u vezi NATO-a, Ukrajine, Irana, Gaze, Venezuele, ali i zemalja kojima je donekle uvijeno ili posve neuvijeno zaprijetio - Paname, Meksika, Kolumbije, Grenlanda, odnosno Danske…
"To je strašno opasno. Ovo što je do sada radio izgledalo je kao da ispunjava svoje želje, ono što mu padne na pamet. A pritom se nije znalo kako će nešto što mu je palo na pamet ujutro izgledati do večeri. Koliko god Trump tvrdi da ga zanima samo Južna Amerika, odnosno zapadna hemisfera, sada je u tome i Grenland, a tko zna što sve još može biti uključeno u to. Svi ti potezi neće utjecati samo na političke, nego i na gospodarske odnose u svijetu. A gospodarske odnose, za razliku od političkih, osjeti svo stanovništvo", kazala je Rakić.
