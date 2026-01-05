Ovo su zemlje kojima je Donald Trump prijetio intervencijama

Donald Trump mjesecima je najavljivao subotnju intervenciju u Venezueli i otmicu Nicolása Madura.
To je izazvalo zabrinutost u inozemstvu jer to nije ni izbliza jedina strana intervencija kojom je Donald Trump prijetio, piše Sky.
U intervjuu za The Atlantic o Venezueli Trump je rekao da su Sjedinjenim Američkim Državama „apsolutno“ potrebni i Grenland, otok koji pripada Danskoj. Danska premijerka Mette Frederiksen reagirala je priopćenjem u kojem je izjavila:
„Potpuno je besmisleno govoriti o potrebi da Sjedinjene Američke Države preuzmu Grenland. SAD nema nikakvo pravo anektirati ijednu od triju nacija u Kraljevini Danskoj.“
„Stoga snažno pozivam Sjedinjene Američke Države da prestanu s prijetnjama prema povijesno bliskom savezniku te prema drugoj zemlji i drugom narodu koji su vrlo jasno rekli da nisu na prodaju.“
U nastavku slijedi pregled drugih zemalja kojima je Trump prijetio:
Kanada: Tijekom svojeg drugog mandata Trump je više puta zaprijetio da će Kanadu učiniti 51. saveznom državom SAD-a. Premijer Mark Carney, izabran u travnju prošle godine, započeo je mandat odbacivši mogućnost da Kanadu preda Trumpu.
Panama: Trump je više puta rekao da želi „vratiti“ Panamski kanal, koji povezuje Tihi i Atlantski ocean i koji je djelomično izgradila SAD. Tvrdi da Panama naplaćuje previsoke pristojbe američkim brodovima te da Kinа kontrolira kanal.
Meksiko, Kolumbija: Trump je izjavio da podržava agresivne mjere protiv narkokartela u Meksiku i Kolumbiji. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum više je puta odbacila američku vojnu intervenciju unutar Meksika, uključujući Trumpove ponude da pošalje američke vojnike u borbu protiv kartela.
Kuba: Trump je slao dvosmislene signale o mogućoj intervenciji, rekavši da se o komunističkoj zemlji „mora razgovarati“. Kasnije je izjavio da će „Kuba pasti sama od sebe“. Marco Rubio danas je rekao da je Havana „u velikim problemima“.
Vatikan: Nakon smrti pape Franje, Trump se našalio da bi volio biti papa i da bi bio vlastiti „prvi izbor“.
Gaza: Trump je predložio preseljenje Palestinaca iz Gaze kako bi SAD mogao od tog područja napraviti „Rivijeru Bliskog istoka“. Prema njegovu mirovnom planu, bio bi imenovan predsjednikom „Odbora za mir“ Gaze.
Iran: Trump je prošle godine naredio napade na iranski nuklearni program. Usred prosvjeda zbog rasta troškova života u Iranu, nedavno je upozorio da će, ako Iran „nasilno ubija mirne prosvjednike, što im je običaj, Sjedinjene Američke Države priskočiti u pomoć“.
Nigerija: SAD je prošlog mjeseca izveo zračne napade u Nigeriji protiv onoga što je Donald Trump nazvao militantnim „ološem“ Islamske države. Ranije je prijetio intervencijom zbog onoga što je opisao kao „ubijanje kršćana“.
Opširnije o američkoj agresiji na Venezuelu pročitajte OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
