Raspad zagrebačkog Kluba Liberala: Bošnjak smijenjena s mjesta predsjednice

Bošnjak je navela da su u klubu prethodno razgovarali o tome da Dina Dogan preuzme mjesto predsjednice Odbora za gospodarstvo te su se s tim prijedlogom i složili. Međutim, umjesto da se dogovor realizira kroz razgovor i formalno podnošenje zahtjeva, došlo je, kaže, do promjene predsjednika kluba, o čemu ona kao tadašnja predsjednica nije bila obaviještena.