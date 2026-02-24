Bošnjak nije bila prisutna ni na konferenciji za medije Kluba Liberala održanoj dan prije sjednice Skupštine. Na toj konferenciji su preostale članice Kluba Liberali poručile kako će glasovati protiv prijedloga gradonačelnika Tomislava Tomaševića o podnošenju ustavne tužbe protiv Vlade zbog organizacije dočeka rukometaša. Ocijenile su kako se Skupština ne bi trebala baviti ustavnom tužbom oko tog pitanja, već konkretnim komunalnim i razvojnim problemima Zagreba, ističući da bi takav potez dodatno politizirao situaciju i skrenuo fokus s prioriteta važnih za građane.