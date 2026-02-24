Klub gradskih zastupnika Liberali u Skupštini Grada Zagreba više ne postoji. Informaciju je javnosti obznanio predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić, i to neposredno prije rasprave o točkama 14. i 15. dnevnog reda osme sjednice Skupštine.
Riječ je o točkama koje se odnose na davanje podrške gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću za podnošenje ustavne tužbe radi zaštite ustavnog prava na lokalnu samoupravu. Tomašević i gradska većina smatraju kako je to pravo narušeno odlukom Vlade RH da organizira doček rukometaša, nakon što je Grad Zagreb odustao od organizacije na Trgu bana Josipa Jelačića jer su rukometaši kao izvođača zatražili Marka Perkovića Thompsona, piše Jutarnji.
Odluka o raspadu zatekla preostale članice Kluba
Klub Liberali prestao je postojati nakon što je iz njega istupila HSLS-ova zastupnica Gabriela Bošnjak. U Klubu su, uz nju, bile i Dina Dogan (nezavisna) te Ivka Odvorčić (HNS). Osim predsjednika Skupštine Mišića, vijest o raspadu Kluba, prema svemu sudeći, zatekla je i preostale članice.
- Stvarno ne znamo zašto je došlo do raspada Kluba. Ovakav način istupanja zastupnice Bošnjak nije ni kolegijalan, jer je sada upitno hoće li ostati na dnevnom redu naša točka 22., na kojoj je kolegica Odvorčić dugo vremena radila i za koju vjerujemo da imamo obostranu podršku – komentirala je Dogan odlazak Bošnjak.
Kako je otkrila za Jutarnji, zajedno s Odvorčić sada čeka odluku Odbora za statut, Poslovnik i propise o tome što će biti s Izvješćem o dostupnosti i organizaciji savjetodavne i psihološke pomoći djeci i mladima u Gradu Zagrebu i hoće li njihov prijedlog biti uklonjen s dnevnog reda.
Iako je odluka zatekla sve osim HSLS-a, na službenim stranicama je 40 minuta nakon proglašenja dvosatne stanke koja je posljedica raspuštanja kluba Liberala na popisu Klubova gradskih zastupnika više nema Kluba zastupnika „Liberali”.
Bošnjak nije bila prisutna ni na konferenciji Kluba
Za komentar je upitana i zastupnica Bošnjak, no odbila je detaljnije obrazložiti svoju odluku o istupanju iz Kluba.
- HSLS će, kao stranka, u predstojećim danima održati konferenciju za medije na kojoj će objasniti sva svoja postupanja – kratko je poručila bivša članica sada već razriješenog Kluba Liberala.
Bošnjak nije bila prisutna ni na konferenciji za medije Kluba Liberala održanoj dan prije sjednice Skupštine. Na toj konferenciji su preostale članice Kluba Liberali poručile kako će glasovati protiv prijedloga gradonačelnika Tomislava Tomaševića o podnošenju ustavne tužbe protiv Vlade zbog organizacije dočeka rukometaša. Ocijenile su kako se Skupština ne bi trebala baviti ustavnom tužbom oko tog pitanja, već konkretnim komunalnim i razvojnim problemima Zagreba, ističući da bi takav potez dodatno politizirao situaciju i skrenuo fokus s prioriteta važnih za građane.
