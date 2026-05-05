Odluka HDZ-a: Vladajuća većina će podržati Milanovićev prijedlog?

''Idući tjedan ćemo sasvim sigurno raspraviti tu temu, kako sam i najavio. U petak će biti glasovanje, iz svega onoga što vidim vjerojatno će vladajuća većina podržati kandidatkinju predsjednika Republike za Vrhovni sud, a onda ćemo vidjeti što ćemo sa Ustavnim sudom'', rekao je Jandroković u izjavi medijima uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a.