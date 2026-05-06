Đujić o preokretu HDZ-a: "Trumpoljupci su nadmašili sami sebe"

SDP-ovac kaže da ne dovode u pitanje imena kandidata za Ustavni sud: "Od 13 imena iskristaliziralo se sedam imena i trebali smo usuglasiti tri najbolja. Među tih sedam su bila i ova četiri, ali ima još i tri imena koje HDZ to ne spominje. Andrej Plenković je kao iz samoposluge uzeo ono što njemu treba i rekao uzmi ili ostavi. Ustav to nije predvidio nego da se to bira dvotrećinskom većinom. Plenković to pokušava zaobići. Proces je propao, a propao je zbog Plenkovićevih ucjena i autokratskog upravljanja. To mu može proći u HDZ-u, većini i žetonima koje kupuje, ali ne može proći kod svih zastupnika. Ima još nekih koji nisu na prodaju i pod njegovom čizmom, manjina smo, ali borit ćemo se."