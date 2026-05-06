"Iznijeli su toliko laži"
Đujić o preokretu HDZ-a: "Trumpoljupci su nadmašili sami sebe"
Nakon što je premijer Andrej Plenković potvrdio da će HDZ predložiti većini da podrže izbor kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda Mirte Matić u N1 Studiju uživo s Hrvoje Krešićem razgovarao je SDP-ov Saša Đujić.
Podsjetimo, premijer Andrej Plenković naglasio je da će njegova stranka predložiti parlamentarnoj većini da podrži izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda koju je predložio predsjednik Republike Zoran Milanović.
"Razmotrili smo nove okolnosti nakon što je predsjednik Republike predložio gospođu Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda i sukladno stavu stranke mi ćemo predložiti cijeloj parlamentarnoj većini da podrži njezin izbor".
"Trumpoljupci su nadmašili sami sebe"
Saša Đujić komentirao je preokret Andreja Plenkovića i poruke HDZ-ovaca: "Iznijeli su toliko laži i neistina da su trumpoljupci nadmašili sami sebe. Mažar kaže da je Plenković ponudio rješenje blokade sudaca Ustavnog suda. Mjesto predsjednika u Odboru za Ustav ima HDZ-ov Ivan Malenica i on diktira tempo i sazivanje sjednica. Tek smo u rujnu okončali natječaj za izbor ustavnih sudaca. Mandat sucima nije isticao prije 10-ak dana nego 12.10 prošle godine. Šest mjeseci nadoknade je predviđena zakonska iznimka. Nakon toga se ništa nije dogodilo. Kažu da se dogodila višemjesečna blokada izbora, dogodila se, ali ne zbog oporbe nego HDZ-ovog Ivana Malenice koji je trebao inicirati razgovore i pokrenuti proceduru."
"Andrejevo ukazanje"
"Imamo 7. siječnja Andrejevo ukazanje i povezivanje dva procesa i tu nastupaju ucjene i sve ono što smo gledali. Onaj tko blokira izbor sudaca Ustavnog suda je HDZ. Tri mjeseca ne dolaze na sjednice Odbora za pravosuđe, sedam puta skidaju tu točku s dnevnog reda, odbijaju se izjasniti o predsjedniku Vrhovnog suda. Mi smo 14 mjeseci bez predsjednika Vrhovnog suda, a ne zadnja tri mjeseca, već su dva procesa srušili, a u trećem je radio opstrukciju tri mjeseca. Jučer izlazi Andrej Plenković i kaže da će glasati za kandidatkinju i sada bi mi svi trebali biti sretni i pljeskati jer su oni odblokirali nakon 14 mjeseci Vrhovni sud, a oni su stvorili problem i oni su uzrok toga", dodaje.
"Morat ćemo ući u neki novi proces"
Što ako Matić bude izglasana za predsjednicu Vrhovnog suda? Kako će to utjecati na izbor sudaca Ustavnog suda?
"Izašli su s tri prijedloga, a Ustav je rekao da se ta tri imena trebaju birati dvotrećinskom većinom - razgovorima, pregovorima, a ne ucjenama. Što se nas tiče, ovaj proces vjerojatno završava jer se tri suca neće izabrati, nemaju podršku dvotrećinske većine i morat ćemo ući u neki novi proces i neke nove razgovore", odgovorio je Đujić.
"Postoje još tri imena koja HDZ ne spominje"
SDP-ovac kaže da ne dovode u pitanje imena kandidata za Ustavni sud: "Od 13 imena iskristaliziralo se sedam imena i trebali smo usuglasiti tri najbolja. Među tih sedam su bila i ova četiri, ali ima još i tri imena koje HDZ to ne spominje. Andrej Plenković je kao iz samoposluge uzeo ono što njemu treba i rekao uzmi ili ostavi. Ustav to nije predvidio nego da se to bira dvotrećinskom većinom. Plenković to pokušava zaobići. Proces je propao, a propao je zbog Plenkovićevih ucjena i autokratskog upravljanja. To mu može proći u HDZ-u, većini i žetonima koje kupuje, ali ne može proći kod svih zastupnika. Ima još nekih koji nisu na prodaju i pod njegovom čizmom, manjina smo, ali borit ćemo se."
"Trumpistički model"
"Imaju trumpistički model da bi se i sam Trump posramio. Vjerujem da će uspostaviti s američkom administracijom bolju suradnju jer bi Trump imao od Plenkovića što naučiti", istaknuo je.
Đujić navodi da će ovakva situacija dovesti do poništenja natječaja, ali ne krivnjom oporbe nego Andreja Plenkovića: "Došli smo do toga da ćemo vjerojatno morati ponoviti proces."
Ako se ponovi natječaj hoćete li razmišljati o novim kandidatima?
"Morat ćemo sačekati, vidjeti nove kandidate, njih saslušati na Odboru za Ustav i vidjeti koji su najbolji. Novi natječaj - nova utakmica," govori.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare