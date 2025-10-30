Oglas

Tanja sokolić

Sokolić o međuvršnjačkom nasilju: Ravnatelji i učitelji su na neki način goloruki

author
Nina Kljenak
|
30. lis. 2025. 11:58

Tanja Sokolić, bivša ravnateljica škole i saborska zastupnica SDP-a gostovala je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarala o zakonskom prijedlogu SDP-a vezano za međuvršnjačko nasilje, a oko čega je SDP danas organizirao i okrugli stol u Saboru.

Oglas

Tanja Sokolić, bivša ravnateljica škole i saborska zastupnica SDP-a napominje da su u praksi "ravnatelji i učitelji na neki način goloruki".

"Ravnatelji trebaju imati više ovlasti, a uočili smo i manjkavosti kad je riječ o zaštiti žrtava. Nema rokova u kojima institucije trebaju postupati, iz svog iskustva mogu reći da policija postupa odmah, a da se reakcija Zavoda čeka i po par tjedana. Za to vrijeme žrtva i zlostavljač dijele isti školski prostor, to treba mijenjati", napominje zastupnica.

"Svi će reći: postupamo po protokolu, i tako se ograđuju. No, nešto u protokolu treba mijenjati, u fokusu mora biti žrtva."

Teme
nasilje nasilje u školama tanja sokolić vršnjačko nasilje škole

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ