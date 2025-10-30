Tanja sokolić
Sokolić o međuvršnjačkom nasilju: Ravnatelji i učitelji su na neki način goloruki
Tanja Sokolić, bivša ravnateljica škole i saborska zastupnica SDP-a gostovala je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarala o zakonskom prijedlogu SDP-a vezano za međuvršnjačko nasilje, a oko čega je SDP danas organizirao i okrugli stol u Saboru.
Tanja Sokolić, bivša ravnateljica škole i saborska zastupnica SDP-a napominje da su u praksi "ravnatelji i učitelji na neki način goloruki".
"Ravnatelji trebaju imati više ovlasti, a uočili smo i manjkavosti kad je riječ o zaštiti žrtava. Nema rokova u kojima institucije trebaju postupati, iz svog iskustva mogu reći da policija postupa odmah, a da se reakcija Zavoda čeka i po par tjedana. Za to vrijeme žrtva i zlostavljač dijele isti školski prostor, to treba mijenjati", napominje zastupnica.
"Svi će reći: postupamo po protokolu, i tako se ograđuju. No, nešto u protokolu treba mijenjati, u fokusu mora biti žrtva."
