Redom odbijeni amandmani SDP-a na Zakon o prostornom uređenju

Državna tajnica Dunja Magaš u petak je u Saboru redom odbijala SDP-ove amandmane na konačni prijedlog Zakona o prostornom uređenju, a SDP-ovci ponavljali iste tvrdnje - da nije riječ o nizu manjih problema već o 'konstrukcijskoj pogrešci' i traže povlačenje zakona iz procedure.
SDP je na Zakon o prostornom uređenju podnio 250 amandmana, tražeći, stavak po stavak, brisanje svih članaka, odnosno cijelog Zakona.
"Ne prihvaća se”, ponavljala je vladina predstavnica Magaš, državna tajnica u Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine.
Saborski zastupnici SDP-a ponavljali su, pak, jedan za drugim jedno te isto - predloženi 'zakon nije niz manjih problema koji se mogu zakrpati, nego je konstrukcijska pogreška cijelog sustava'. Kažu da se zakon "mora povući i pisati iz početka" i tvrde da i "struka" misli isto.
Zastupnici SDP-a ponavljali su i tvrdnje kako je riječ o rasprodaji zemlje, otimačini , pogodovanju krupnom kapitalu i privatnim investitorima, da se zaobilaze struka, građani i lokalne jedinice.
"HDZ ovim zakonom šalje jasnu poruku investitorima"
„HDZ ovim zakonom šalje jasnu poruku investitorima, ako želite tuđu zemlju, mi vam širom otvaramo vrata, a SDP s amandmanima jasnu poruku građanima, ako vam pokušaju uzeti zemlju, mi ćemo biti vaš glas”, rekao je SDP-ov Mišel Jakšić.
„Ne vjeruj Bačiću ni kad zakone o prostornom uređenju donosi”, ustvrdila je Kristina Ikić Baniček, a Ivan Račan dodao da se katastrofa ne popravlja flasterom.
„Dom, dvorište, polje, vinograd, otvara se mogućnost da se sve to uzme bez pristanka, rasprave i kontrole”, navela je Jasenka Auguštan-Pentek.
Povlačenje iz procedure zatražio je u stanci i Marin Živković iz Možemo!, čija stranka nije podnijela ni jedan amandman jer ga smatra "nepopravljivim", pa će zahtjev uputiti u formi zaključka.
„Zakon ne razlikuje privatni i javni interes", rekao je Živković i ustvrdio kako će "posvuda neplanski nicati luksuzni stanovi, a ministar će reći da su u svrhu priuštivog stanovanja”.
Povlačenje ili barem slanje u treće čitanje podržao je i Dalibor Paus (IDS) ocijenivši da je riječ o „prostornom uneređenju”. „Dodatno ćemo unerediti naš prostor, prostor će ostati trajno devastiran” , rekao je.
Prihvaćen amandman HDZ-a
Od 50-ak amandmana na Zakon o prostornom uređenju o kojima se prijepodne očitovala, vladina predstavnica Magaš prihvatila je samo HDZ-ov, kojim se u zakon dodaje Akademija arhitektonske umjetnosti i znanosti Hrvatske i Hrvatska komora arhitekata, kao tijela čija će se mišljenja pribavljati i time osigurati aktivna uključenost struke u oblikovanju arhitektonske politike.
Na konačni tekst Zakona o gradnji, kojim se propisuju odredbe koje se odnose na izdavanje građevinskih i uporabnih dozvola za višestambene zgrade te za manje složene zgrade (obiteljske kuće), vladin predstavnik je također prihvatio samo amandman HDZ-a.
Cilju mu je omogućiti izdavanje izmjena i dopuna građevinskih dozvola za zgrade koje se prema zakonu smatraju manje složenim zgradama, a prema odredbama ranijih zakona su bile svrstane u različite skupine.
Tri amandmana koja je podnio Dubravko Bilić (NPS) na Zakon o gradnji nisu prošla.
