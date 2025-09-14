Studenti optužili srpsku policiju da je protiv njih koristila opasni plin: MUP: To je grubo dezinformiranje

"Sredstva koja policija koristi strogo su regulirana, službeno odobrena i nisu štetna za zdravlje ljudi ni za okoliš, u propisanoj mjeri uporabe. Konkretno, policija raspolaže isključivo kemijskim metkom oznake MN-01, koji sadrži CS plin, kao i ručnom kemijskom bombom oznake RB-N2, koja također sadrži CS plin. Ističemo da se navedena sredstva koriste isključivo od strane policijskih službenika posebno obučenih za njihovu uporabu", navode iz MUP-a.

Dodaju i da se ta sredstva nalaze na službenom popisu odobrenih sredstava te se koriste u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima.

"Iznošenje neutemeljenih tvrdnji o navodnoj uporabi opasnih ili zabranjenih kemijskih sredstava predstavlja grubo dezinformiranje javnosti, izazivanje neopravdane panike i narušavanje ugleda policije. Ministarstvo unutarnjih poslova nastavit će provoditi sve svoje aktivnosti odgovorno, profesionalno i u skladu sa zakonom, vodeći računa o sigurnosti svih građana", priopćio je MUP.