Studenti optužili srpsku policiju da je protiv njih koristila opasni plin: MUP: To je grubo dezinformiranje
Studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) u Novom Sadu objavili su da je neovisna laboratorijska analiza pokazala kako je policija 5. rujna u kampusu tamošnjeg sveučilišta koristila opasni plin CN protiv studenata, profesora i građana, zbog čega traže istragu protiv odgovornih za njegovu uporabu.
Studenti koji sudjeluju u blokadi PMF-a na društvenim su mrežama objavili da su rezultati laboratorijskih analiza potvrdili kako je policija koristila plinove CS (2-chlorobenzylidene malononitrile) i CN (chloroacetophenone).
Istaknuli su da plin CN može biti opasan za oči i izazvati oštećenje rožnice, kao i za pluća zbog svoje veće toksičnosti, zbog čega je u gotovo svim državama povučen iz upotrebe. Prvi put je sintetiziran 1871. u Njemačkoj, a Japan ga je koristio protiv Kineza tijekom okupacije Tajvana 1930. godine. Zbog izrazite toksičnosti kasnije je zamijenjen plinom CS.
"Zbog visoke toksičnosti i ozbiljnih zdravstvenih posljedica, plin CN tijekom 1970-ih u potpunosti je zamijenjen plinom CS, koji je u policijskoj praksi i vojsci postao standardno sredstvo za kontrolu mase. Naša poruka je jasna: uporaba CN plina ne predstavlja kontrolu, nego trovanje vlastitih građana", navodi se u priopćenju.
Studenti zbog toga zahtijevaju istragu i kaznenu odgovornost "onih koji su dopustili uporabu tako opasnog plina", a građanima i policajcima preporučuju da koriste maske s filtrima jer jedino one pružaju zaštitu od plinova CN i CS.
"Pripadnicima MUP-a i svim relevantnim državnim tijelima poručujemo da smo spremni predati dio naših prikupljenih uzoraka na dodatnu analizu. Mi se ne bojimo istine i stojimo iza svojih rezultata. Hoćete li vi konačno pokazati hrabrost i transparentnost ili ćete i dalje skrivati ono što javnost ima pravo znati", stoji u objavi studenata.
Sumnju da se dogodilo nešto neuobičajeno izazvalo je njihovo opažanje da su pripadnici policije nakon prosvjeda i primjene sile 5. rujna baterijskim lampama skupljali ispaljene kanistre kemijskih sredstava, naveli su studenti PMF-a.
Dodali su da su zbog toga odlučili organizirano prikupiti sve dostupne dokaze, uključujući pronađene kanistre ispaljenih kemijskih sredstava, kako bi ih predali na neovisnu analizu i tako razjasnili je li korišten uobičajeni suzavac ili "druga sredstva protuzakonite i potencijalno opasne namjene".
Prikupljeno je nekoliko desetaka neoznačenih kanistara, a na nekima su bili vidljivi tragovi uklanjanja oznaka, precizirali su studenti u priopćenju.
Dodali su i da su sve analize provedene metodom koja se primjenjuje u akreditiranim laboratorijima širom svijeta, i to plinskom kromatografijom s masenom spektrometrijom (GC-MS).
Tijekom prosvjeda 5. rujna navečer policija je brutalno intervenirala protiv okupljenih u kampusu novosadskog sveučilišta, a zabilježeno je i da su pojedini policajci povraćali nakon djelovanja suzavca.
Na ovu se temu oglasila i policija.
"Sredstva koja policija koristi strogo su regulirana, službeno odobrena i nisu štetna za zdravlje ljudi ni za okoliš, u propisanoj mjeri uporabe. Konkretno, policija raspolaže isključivo kemijskim metkom oznake MN-01, koji sadrži CS plin, kao i ručnom kemijskom bombom oznake RB-N2, koja također sadrži CS plin. Ističemo da se navedena sredstva koriste isključivo od strane policijskih službenika posebno obučenih za njihovu uporabu", navode iz MUP-a.
Dodaju i da se ta sredstva nalaze na službenom popisu odobrenih sredstava te se koriste u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima.
"Iznošenje neutemeljenih tvrdnji o navodnoj uporabi opasnih ili zabranjenih kemijskih sredstava predstavlja grubo dezinformiranje javnosti, izazivanje neopravdane panike i narušavanje ugleda policije. Ministarstvo unutarnjih poslova nastavit će provoditi sve svoje aktivnosti odgovorno, profesionalno i u skladu sa zakonom, vodeći računa o sigurnosti svih građana", priopćio je MUP.
