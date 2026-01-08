Rijeka osigurala privremeni smještaj za beskućnike tijekom zime

Zavod za socijalni rad tijekom zimskih mjeseci pojačava dežurstva svojih djelatnika i koordinira smještaj korisnika u suradnji s policijom, prihvatilištima te službom hitne pomoći i gradskim prihvatnim centrom, kako bi svi kojima je to potrebno bili smješteni na sigurnom i toplom tijekom hladnih dana i noći, naveli su iz gradske uprave.