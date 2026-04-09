OŠTRE PORUKE
Mirela Ahmetović: Što se tiče preletača iz SDP-a, meni je odavno upaljeno ljubičasto, a ne crveno svjetlo!
Potpredsjednica SDP-a i njihova Kluba zastupnika Mirela Ahmetović u Novom danu kod naše Nine Kljenak komentirala je izbor ustavnih sudaca, stanje u zdravstvu, ali i vlastitoj stranci
U osvrtu na odugovlačenje premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića pri izboru sudaca Ustavnog suda i vezanje tog izbora za glasanje o novom predsjedniku Vrhovnog suda, Ahmetović je rekla kako je Plenković "očajan" i "stjeran pred zid".
"Kad su očajnici stjerani pred zid, pokušavaju se opravdati tuđom krivnjom. Plenković je očajan, nikako da uspije završiti proces podčinjavanja treće grane vlasti. Imao je odbru situaciju dok je Miroslav Šeparović bio predsjednik Ustavnog suda, ali sad kad je svjestan na parlamentarna oporba neće pristati na 'paket aranžmane' i da se sudska grana vlasti svede na parlamentarnu aritmetiku., proglašava oporbu krivom što nemamo nove ustavne suce", naglasila je Ahmetović.
Dodala je i kako čak i stručnjaci skloniji vladajućim strukturama, poput Udruge sudaca, takve paket aranžmane smatraju neprihvatljivima.
"Plenković ima samo jedan cilj: sudstvo u potpunosti podčiniti HDZ-u. Ali suci se trebaju birati po relevantnim stručnim kriterijima, a ne po političkom ključu, no to ne paše Andreju Plenkoviću", kaže potpredsjednica SDP-ova Kluba zastupnika.
"Hrstić se još nije probudila iz blagdanskih odmaranja"
Kritizirala je i stanje u zdravstvu, odnosno ministricu Irenu Hrstić, kojoj se posvetila u srijedu tijekom "Aktualca".
"Hrstić kao da se nije probudila iz blagdanskih odmranja, čitala je s papira, ali stvari su jasne - u zdravstvu je kaos koji je ostavio njezin uhićeni prethodnik Vili Beroš, a nije imala ni odgovor na pitanje što je učinila da se to promijeni. Na pet pacijenata imamo samo jednu sestru, a u razvijenim zemljama jedna je na dva pacijenta. Nedostaje 280 timova primarne zdravstvene njege, za pet godina u mirovinu ide 40 posto obiteljskih liječnika. Najteža situacija je na otocima i u ruralnim krajevima, a ministrica se hvali mobilnim ambulantama, ali te ambulante nemaju liječnike!", upozorava Ahmetović.
"HDZ je Medikol vratio iz polumrtvih"
Naglašava i da građani moraju plaćati privatne klinike, ako žele preživjeti. Liječnici ih stavljaju na čekanje, a u privatnim klinikama u kojima rade odmah ih primaju.
"Imam osnovanu sumnju da oni koji vode zdravstveni sustav rade za privatne interese, kao i uhićeni ministar Vili Beroš", kaže Ahmetović i dodaje da je Medikol "u doba SDP-ove vlade bio pred stečajem" i da ih je "HDZ vratio iz polumrtvih".
Poruke Iblerovu trgu
Komentirala je i povećanje broja zastupnika koji podržavaju HDZ-ovu vladajuću većinu, među kojima je i bivša SDP-ovka Boška Ban.
"Ti ljudi pričaju ono što im je AP rekao da pričaju, žele li zauzvrat dobiti ono po što su došli. Ne mogu vjerovati što se događa, iako sam dugo u politici. Još uvijek si mislim da je ovo otvaranje prema javnosti, otkrivanje tko je tko u Saboru i politici, zapravo dobro za građane jer tako znaju za koga glasaju", rekla je Ahmetović i potom je kritizirala stanje u vlastitoj stranci.
"Imate ljude koji su došli na liste SDP-a, a dobiju samo 300-500 glasova ljudi - to je savršen pokazatelj da to nije dobro. Što se tice preletača iz SDP-a, meni je odavno upaljeno ljubičasto, a ne crveno svjetlo! Preferencijalni glasovi nešto znače i o njima bi trebalo voditi računa kad se slažu liste. Ne mislim šutjeti na ničije nepodopštine, ali ne pada mi na pamet niti izdati građane koji su me birali", istaknula je Ahmetović i na kraju poručila da je općina Omišalj, koju vodi, "toliko snažna da ne ovisi o vladi, bez obzira tko tu vladu vodi".
