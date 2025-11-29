Roditelji, oprez! Iz popularnog trgovačkog lanca se povlači šest vrsta grickalica za djecu

Državni inspektorat Republike Hrvatske putem Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranom obavjestio je o povlačenju grickalica za djecu koje se prodaju u trgovinama DM-a.
Riječ je o sljedećim proizvodima:
PURE&FUN Micky eko voćna pločica +3 god., 25 g
PURE&FUN Pepa Pig eko voćna pločica +3 god., 25g
PURE&FUN Peppa Pig snack jabuka i mrkva, 30 g
PURE&FUN Disney snack kukuruz i jagoda, 30 g
PURE&FUN BIO doručak žitni kolutići s jabukom i kakaom, 125 g
PURE&FUN BIO doručak žitni kolutići s jabukom i jagodom, 125 g.
Razlog je što na deklaracijama navedenih proizvoda nije istaknuto da proizvodi mogu sadržavati alergene u tragovima (orašaste plodove, soju, sezam i mlijeko).
S obzirom da na proizvodima nije označeno da isti mogu sadržavati alergene u tragovima, proizvodi mogu predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na iste dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.
"Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004. Detalji o opozivu dostupni su na web stranicama subjekta, objavljeno je na stranicama HAPIH-a.
