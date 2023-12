Roditelji u Sloveniji prijavili vlastito dijete policiji zbog petardi

Podijeli :

Roditelji su kod djeteta pronašli pirotehniku ​​koju je kupilo bez njihova znanja te su sami pozvali ljubljansku policiju.

Novogodišnje vrijeme je i vrijeme pirotehnike. U Sloveniji je uporaba pirotehničkih sredstava dopuštena fizičkim osobama od 26. prosinca do uključivo 1. siječnja, dok je prodaja je dopuštena od 19. do 31. prosinca. No svake godine pucnjava počinje sve ranije, a posebno je zabrinjavajuće što u toj “zabavi” sudjeluju mladi, čak i maloljetni.

Iz PU Ljubljana su za N1 Slovenija pojasnili da u posljednjem razdoblju nisu primijetili značajnije promjene u padu ili porastu uporabe i prodaje pirotehničkih sredstava. Prije nekoliko dana imali su slučaj kada su roditelji sami primijetili da njihovo dijete ima pirotehniku.

Kupio ga je bez njihovog znanja. Roditelji su policiji predali gotovo 400 komada pirotehničkih proizvoda. “Svojim odgovornim ponašanjem definitivno su dali primjer djetetu i spriječili moguće ozljede”, naveli su iz policije.

Ujedno su naglasili da roditelji imaju važnu ulogu u osvješćivanju maloljetnika o opasnostima pirotehnike. “Važno je da govore o ovoj temi i upozoravaju djecu na opasnosti i posljedice uporabe pirotehničkih proizvoda”, dodaju iz ljubljanske policije.

Prije nekoliko dana ravnateljica jedne od ljubljanskih škola roditeljima je poslala obavijest da učenik mlađih razreda prodaje pirotehnička sredstva. Prema riječima ravnateljice, učenik je priznao djelo, o događaju su obaviješteni roditelji djece, a uz pomoć obližnje policijske postaje organizirano je predavanje policije za djecu.

Ravnateljica je također zamolila roditelje da razgovaraju s djecom o opasnostima pirotehnike, te naglasila da u školi vlada nulta tolerancija na korištenje i posjedovanje pirotehnike.

