Roditelji zakopali bebe u dvorištu kod Novog Marofa. DORH: Kazne od 17 godina nisu dovoljne

Roditelji su uhićeni u prosincu 2024., nakon što su pronađena tijela djece. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tad je rekao je da su porodi najvjerojatnije obavljeni u kući te da djeca nisu bila upisana u registre i matice. Nadležne institucije sve do otkrivanja slučaja nisu znale da djeca postoje.