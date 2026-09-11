MUČAN SLUČAJ
Roditelji zakopali bebe u dvorištu kod Novog Marofa. DORH: Kazne od 17 godina nisu dovoljne
Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu žalilo se na nepravomoćnu presudu kojom su roditelji troje djece osuđeni na po 17 godina zatvora, tražeći od višeg suda da im izrekne strože kazne.
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Muškarac u dobi od 40 godina i 35-godišnja žena proglašeni su krivima za sva kaznena djela koja su im bila stavljena na teret, odnosno za dva kaznena djela povrede djetetovih prava s posljedicom smrti te jedno kazneno djelo povrede djetetovih prava.
Županijski sud u Varaždinu utvrdio je da su od srpnja 2020. do prosinca 2024. godine na području nedaleko od Novog Marofa teško kršili prava troje djece. Za sva tri kaznena djela izrečene su im jedinstvene kazne od po 17 godina zatvora.
DORH traži strože kazne
U žalbi DORH navodi kako izrečene kazne nisu primjerene težini počinjenih kaznenih djela. Kao razloge zbog kojih smatra da bi kazne trebale biti strože navodi vrstu i težinu djela, način njihova počinjenja, njihov broj i trajanje te tragične posljedice.
Od višeg suda zato traži da roditeljima izrekne dulje zatvorske kazne. Presuda iz lipnja još nije pravomoćna, a oboje optuženika nakon njezina izricanja ostali su u istražnom zatvoru.
Slučaj je otkriven u jesen 2024. godine, kada su u dvorištu obiteljske kuće u Ljublju Kalničkom kod Novog Marofa pronađena tijela dviju beba u dobi od oko godinu dana. Treće dijete iz obitelji zbrinuo je Centar za socijalnu skrb.
Obitelj živjela izolirano
Roditelji su uhićeni u prosincu 2024., nakon što su pronađena tijela djece. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tad je rekao je da su porodi najvjerojatnije obavljeni u kući te da djeca nisu bila upisana u registre i matice. Nadležne institucije sve do otkrivanja slučaja nisu znale da djeca postoje.
Obitelj je živjela izolirano, a prema ranije objavljenim informacijama djecu nisu vodili liječniku. Muškarac je surađivao s "Organizacijom Obrane Zdravlja", čije su internetske stranice promovirale različite oblike takozvanog prirodnog liječenja.
Županijski sud u Varaždinu u lipnju je roditelje proglasio krivima za sva tri kaznena djela, a DORH sada traži da im se kazne od po 17 godina zatvora povećaju.
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