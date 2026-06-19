Osuđeni roditelji koji su u dvorištu kuće zakopali tijela svoje dvije bebe

Nepravomoćnom presudom 40-godišnjak i 35-godišnjakinja proglašeni su krivima za počinjenje sva tri kaznena djela povrede djetetovih prava koja su im optužnicom stavljena na teret na štetu troje djece, počinjenih u razdoblju od srpnja 2020. do prosinca 2024., u mjestu kraj Novog Marofa, pri čemu je u odnosu na dvoje djece prouzročena smrt, te je svakome izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od sedamnaest godina.