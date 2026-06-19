užas u ljubeščici
Osuđeni roditelji koji su u dvorištu kuće zakopali tijela svoje dvije bebe
Roditelji dviju beba čija su tijela pronađena zakopana u dvorištu obiteljske kuće u mjestu Ljubelj kod Ljubeščice nepravomoćno su osuđeni na po 17 godina zatvora.
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Županijski sud u Varaždinu nepravomoćno je proglasio krivima 40-godišnjeg muškarca i 35-godišnju ženu zbog tri kaznena djela povrede djetetovih prava na štetu njihovo troje djece.
Prema optužnici, djela su počinjena od srpnja 2020. do prosinca 2024. na području kraj Novog Marofa. Bebe čija su tijela pronađena bile su stare oko godinu dana.
Sud je oboma izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od 17 godina te im produljio istražni zatvor. Presuda je nepravomoćna.
U nastavku prenosimo priopćenje DORH-a u cijelosti:
"Županijski sud u Varaždinu je 19. lipnja 2026., nakon dovršene rasprave, objavio nepravomoćnu presudu po podignutoj optužnici Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu protiv dvoje hrvatskih državljana (1986. i 1990.) zbog počinjenja dvaju kaznenih djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavka 4. u vezi sa stavkom 2. Kaznenog zakona i jednog kaznenog djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavka 2. Kaznenog zakona.
Nepravomoćnom presudom 40-godišnjak i 35-godišnjakinja proglašeni su krivima za počinjenje sva tri kaznena djela povrede djetetovih prava koja su im optužnicom stavljena na teret na štetu troje djece, počinjenih u razdoblju od srpnja 2020. do prosinca 2024., u mjestu kraj Novog Marofa, pri čemu je u odnosu na dvoje djece prouzročena smrt, te je svakome izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od sedamnaest godina.
Protiv oboje optuženika ujedno je produljen istražni zatvor."
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