"Idućih devet godina, do 2034., planiramo dostići 300 milijuna putnika godišnje, s mrežom ruta koja je neusporediva sa svakom drugom zrakoplovnom kompanijom u Europi. Troškovi su nam znatno niži od troškova drugih i najvažnije nam je da se razlika u troškovima povećava, jer upravo nam to omogućuje da ponudimo niske cijene, posebno izvan vršnih razdoblja, primjerice u predsezoni i zimi u Hrvatskoj”, najavio je.