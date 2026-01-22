Michael O’Leary
Šef Ryanaira pozdravlja žestoku, javnu svađu s Muskom: „To je vrlo dobro za naše rezervacije“
Michael O’Leary, izvršni direktor najveće europske aviokompanije Ryanair, kaže da je njegov dugotrajni sukob s tehnološkim milijarderom Elonom Muskom povećao prodaju karata niskotarifnog prijevoznika.
„To je vrlo dobro za naše rezervacije“, rekao je O’Leary na konferenciji za novinare u Dublinu u srijedu, istaknuvši da je kompanija posljednjih dana provodila akciju pod nazivom „Big Idiot Seat Sale“, piše CNN.
„Volimo ovakve PR prepirke koje potiču rezervacije kod Ryanaira“, rekao je, dodavši da će aviokompanija Musku ponuditi besplatnu kartu.
Sukob je započeo nakon što je šef Ryanaira 14. siječnja izjavio da neće ugraditi satelitski Wi-Fi Starlink, koji proizvodi Muskova tvrtka SpaceX, u zrakoplove kompanije, zbog zabrinutosti oko povećanog otpora zraka i posljedičnog rasta troškova goriva.
O'Leary: "On je idiot — jako bogat, ali i dalje idiot“
U objavi na platformi X istoga dana, Musk je rekao da je O’Leary „pogrešno informiran“. „Sumnjam da uopće mogu točno izmjeriti razliku u potrošnji goriva“, dodao je. Musk je O’Learyja nazvao i „potpunim idiotom“ te „retardiranim kretenom“.
U petak je O’Leary, poznat po izravnom nastupu i vještom korištenju publiciteta, uzvratio tijekom intervjua za irsku radijsku postaju Newstalk.
„Uopće ne bih obraćao pažnju na Elona Muska. On je idiot — jako bogat, ali i dalje idiot“, rekao je. „Ono što Elon Musk zna o zrakoplovima i otporu zraka ravno je nuli.“
SpaceX, koji je Musk osnovao, proizvođač je raketa i tvrtka za svemirski prijevoz.
U srijedu je O’Leary rekao da se nije „nimalo uvrijedio“ Muskovi komentarima.
„Kao što zna svatko tko ima tinejdžere, kod kuće vas često zovu idiotom i kretenom“, rekao je. „Ne moram izlaziti iz kuće da bih bio vrijeđan.“
O’Leary je također dao dodatna pojašnjenja o odluci da Ryanair ne ponudi Starlink internetsku vezu u svojim zrakoplovima, iako to čini sve veći broj drugih avioprijevoznika.
„To je vrlo dobar sustav“, rekao je O’Leary. „Problem je u tome što njegova ugradnja u zrakoplov ima svoju cijenu.“
Procjenjuje da bi Ryanair godišnje morao izdvojiti oko 200 do 250 milijuna dolara za troškove ugradnje i povećane operativne troškove zbog dodatnog otpora zraka koji bi stvarale dvije antene koje bi morale biti postavljene na trup svakog od 643 zrakoplova kompanije.
Prema O’Learyju, Ryanair te troškove ne bi mogao nadoknaditi naplaćivanjem usluge putnicima.
Iako Starlink tvrdi da je oko 90 posto putnika spremno platiti internetski pristup, aviokompanija je utvrdila da bi to učinilo manje od 10 posto putnika, rekao je.
"Želimo mu iskreno zahvaliti na dodatnom publicitetu“
O’Leary je također izrazio iznenađenje što je ta odluka dovela do sukoba, tijekom kojeg je Musk čak spomenuo mogućnost kupnje Ryanaira.
„Trebam li kupiti Ryanair i postaviti nekoga tko se stvarno zove Ryan na čelo?“ napisao je Musk u petak.
„Koliko bi koštalo da kupim tebe?“ napisao je u drugom odgovoru upućenom aviokompaniji istoga dana.
U srijedu je O’Leary rekao da, iako građani izvan Europske unije ne mogu posjedovati većinski udio u europskim aviokompanijama, on bi pozdravio Muskovo ulaganje.
„Smatramo da bi to bila vrlo dobra investicija, svakako znatno bolja od financijskih povrata koje ostvaruje na X-u“, rekao je.
„I želimo mu iskreno zahvaliti na dodatnom publicitetu.“
