Ne žuri vam se, a želite razgledati Zagreb? Besplatni "Fulir" se upravo vratio na ulice

S dolaskom toplijih dana, u središte Zagreba ponovno su se vratila mala električna vozila "Fulir" koja od utorka, 7. travnja pa sve do kraja listopada besplatno prevoze građane i sve posjetitelje grada, priopćili su u utorak iz Gradske uprave.

Riječ o omiljenoj besplatnoj usluzi prijevoza, ističu iz Grada, koja ponovno olakšava kretanje pješačkom zonom i unosi dodatnu živost na gradske ulice.

Mala električna vozila, prepoznatljiva po svojoj pristupačnosti i nenametljivosti, svakodnevno će povezivati najfrekventnije točke u centru grada - Trg bana Josipa Jelačića, Zrinjevac, Kaptol, Cvjetni trg, Tkalčićevu i Teslinu ulicu te druge dijelove pješačke zone, navode.

"Fulir je mali projekt koji čini veliku razliku u svakodnevnom životu građana, omogućujući im da se po gradu kreću lako, sigurno i dostojanstveno. Upravo ovakvi projekti - konkretni, korisni i usmjereni na poboljšanje svakodnevnog života, temelj su na kojem želimo graditi Zagreb, grad otvoren za sve svoje stanovnike i posjetitelje", poručio je tim povodom gradonačelnikTomislav Tomašević.

Za one koji se ne žure

Posebno je "Fulir" važan starijim osobama i građanima sa smanjenom pokretljivošću te svima kojima je potrebna dodatna pomoć u kretanju, napominju iz Grada, ali dostupan je i svim posjetiteljima i svima onima kojima treba prijevoz do rubnih dijelova pješačke zone.

Vožnja je besplatna, a putnici mogu zaustaviti vozilo u prolazu ili nazvati vozača na brojeve 091 1111 425 i 091 1111 426 svaki dan, uključujući vikende i praznike, od 8 do 20 sati, osim u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika. Tijekom prošle sezone "Fulir" je prevezao gotovo 17.000 putnika.

"Posebnost Fulira nije samo u njegovoj praktičnosti, već i u atmosferi koju stvara - vožnja se odvija bez žurbe, s pažnjom prema pješacima i srdačnim pristupom vozača, vraćajući jedan pomalo zaboravljen, sporiji i ugodniji ritam kretanja gradom", naglašavaju iz Gradske uprave.