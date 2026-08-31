Hrvatska srušila rekord u potrošnji struje

Stoga je razumljivo zašto HEP najavljuje da će na lokacijama sunčane elektrane Korlat (priključne snage 75 MW), koja je nedavno počela s redovnom proizvodnjom, te sunčane elektrane Sukošan (snage 45 MW,) koja je u visokoj fazi pripreme, razvijati projekte baterijskih spremnika. Dodatno bi dugoročnom povećanju fleksibilnosti sustava trebali bi pridonijeti i novi kapaciteti akumulacijskih jezera i reverzibilnih hidroelektrana, među kojima HEP navodi projekte HES Kosinj i RHE/CHE Vinodol, a u budućnosti računa i na proizvodnju i primjenu vodika.