najveći potrošači
Ovi kućanski uređaji najviše povećavaju račune za struju
Visoki računi za struju često nisu posljedica samo grijanja ili hlađenja.
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Velik dio potrošnje otpada i na svakodnevne kućanske uređaje, a stručnjaci izdvajaju nekoliko skupina koje troše znatno više energije od ostalih.
Perilice, sušilice i perilice posuđa
Ovi uređaji zajedno čine oko 14 posto prosječnog računa za energiju, ponajviše zato što troše mnogo električne energije za zagrijavanje vode ili zraka.
Potrošnju možete smanjiti pranjem odjeće na nižim temperaturama i izbjegavanjem pokretanja uređaja kada nisu puni. Kod perilice posuđa korisno je koristiti Eco program, ako postoji, te pričekati da se napuni, navodi Energy Saving Trust.
Hladnjaci i zamrzivači
Hladnjaci i zamrzivači odgovorni su za oko 13 posto potrošnje energije u kućanstvu. Za razliku od većine uređaja, rade neprestano, 24 sata dnevno.
Zato pri kupnji novog uređaja vrijedi obratiti pozornost na energetsku učinkovitost. Budući da hladnjak često koristimo i više od deset godina, razlika u potrošnji tijekom vremena može biti značajna.
Televizori, računala i igraće konzole
Iako pojedinačno ne troše goleme količine energije, potrošačka elektronika zajedno čini oko 6 posto kućne potrošnje.
Jedan od najjednostavnijih načina uštede jest potpuno isključivanje uređaja umjesto ostavljanja u stanju pripravnosti. I veličina televizora igra ulogu – veći ekran u pravilu znači i veću potrošnju.
Rasvjeta
Rasvjeta sudjeluje s oko 5 posto u ukupnoj potrošnji energije.
Navika gašenja svjetla kada napustite prostoriju može smanjiti potrošnju, ali još je učinkovitija zamjena halogenih žarulja LED žaruljama, koje troše znatno manje energije i dostupne su u različitim temperaturama svjetla.
Pećnice, mikrovalne pećnice i kuhala za vodu
Kuhinjski uređaji poput pećnice, ploče za kuhanje, mikrovalne pećnice i kuhala za vodu čine oko 4 posto računa za energiju.
Mikrovalna je pritom često učinkovitija od klasične pećnice jer zagrijava prvenstveno hranu, a ne cijeli prostor u kojem se nalazi.
Kod kuhala za vodu također možete uštedjeti jednostavnom navikom – zagrijavajte samo onoliko vode koliko vam je potrebno.
Kako najlakše smanjiti račun?
Najveće uštede ne moraju zahtijevati velika odricanja. Koristite perilice kada su pune, birajte štedljive programe i niže temperature, gasite elektroniku umjesto da je ostavljate u stanju pripravnosti te zamijenite stare i energetski neučinkovite uređaje novijima.
Posebno se isplati obratiti pozornost na hladnjak, perilicu i sušilicu jer upravo ti uređaji među kućanskim aparatima mogu imati najveći utjecaj na ukupnu potrošnju električne energije.
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