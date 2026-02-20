Sabor izmijenio Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Također, ukinuta je odredba prema kojoj su djeca koja navrše četiri godine do 1. travnja imala prednost pri upisu u vrtiće. U praksi je to dovodilo do smanjenja broja dostupnih mjesta u jaslicama i otežavalo upis djece ranjivih skupina mlađe dobi, no kako je ulaganjima u vrtiće povećan njihov kapacitet, ta odredba više nije relevantna.