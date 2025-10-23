Sabor: Podrška intenciji skraćivanja sudskih postupaka

Dubravka Novak (Možemo!) na početku sjednice zatražila je da se rasprave klubova produlje s 15 na 20 minuta jer se objedinjeno raspravlja o zakonski prijedlozima, što je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odbio. „Mislim da nema potrebe, imate rasprave po klubovima, pojedinačne rasprave i završna stajališta, tako da ne moramo širiti”, kazao je Jandroković. Dodao je i kako je po novom saborskom Poslovniku u planu skraćivanje rasprava klubova s 15 na 10 minuta.