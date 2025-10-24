Sabor prihvatio premijerovo Godišnje izvješće Vlade

Hrvatski sabor je većinom glasova prihvatio Godišnje izvješće Vlade, te mjere Vlade iznesene u Izvješću koje mu je prošli tjedan podnio premijer Andrej Plenković poručivši pritom kako su nastavak rasta i podizanja standarda među glavnim ciljevima Vlade u idućem razdoblju.
U budućnosti nas očekuju ogromni izazovi, sigurnosni, energetski i ostali, vodit ćemo računa da građanima osiguramo sigurnost, nastavimo rast plaća, mirovina i životnog standarda, suzbijamo inflaciju i nejednakost, poručio je tom prigodom premijer.
Oporbi, koja je oštro kritizirala njegovo Izvješće, a time i ono što Vlada radi, uzvratio je kako se Hrvatska ne vodi pesimizmom, nego povjerenjem i odgovornošću.
Premijer se pohvalio kako hrvatsko gospodarstvo raste 18 uzastopnih kvartala, a nezaposlenost je na povijesno niskoj razini.
Dok smo 2016., na početku prvog mandata, na jednu nezaposlenu osobu imali četiri zaposlena, danas je omjer 1:23, istaknuo je.
Pohvalio se i kako je prvi put u povijesti Hrvatske inozemni dug države manji od ukupne štednje građana i poduzeća u bankama.
Najavio je i kako se za ovu godinu očekuje gospodarski rast na godišnjoj razini od 3,3 posto te dodao kako će ulazak Hrvatske u OECD iduće godine biti nova potvrda gospodarskog, političkog i društvenog sazrijevanja.
Složio se s tvrdnjama da u Hrvatskoj postoji problem inflatornih pritisaka kazavši da očekuje puno snažniju i veću ulogu Hrvatske narodne banke.
Kao drugi problem izdvojio je priuštivo stanovanje za mlade, naglasivši da su u Vladi svjesni tog problema i da na tome rade.
Najavio je daljnji rad na poreznoj reformi te donošenje Zakona o starijim osobama do kraja mandata, kako bi se cjelovito uredila prava i usluge treće dobi.
