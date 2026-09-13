Sabor želi stati na kraj "razvlačenju" rasprava: Evo što se sve mijenja

Predlaže da se ministrima uvede obveza da, ako u propisanom roku ne odgovore na pisana zastupnička pitanja, moraju doći na plenarnu sjednicu i odgovoriti im usmeno. Traži da se o izboru ministara raspravlja isključivo na plenarnoj sjednici, a ne na odborima, te da se uvede kvorum od najmanje trećine zastupnika za održavanje plenarne sjednice jer je "nedopustivo da je sabornica prazna".