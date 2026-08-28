Oglas

"JEDNOBOJNI SE BOJE"

Šareni stupići u Zagrebu prebojani u plavo. Taj čin komentirala Orešković: Glup k'o stup...

author
N1 Info
|
28. kol. 2026. 16:43
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
stupići
Dalija Orešković / Facebook

Šareni stupići u obliku olovaka, koje je Grad Zagreb nedavno postavio uz pješački prijelaz na križanju Harambašićeve i Štoosove ulice, prebojani su u plave i tamnoplave nijanse.

Oglas

Zasad nije poznato tko ih je prebojao ni je li riječ o neovlaštenom zahvatu. Na to se osvrnula saborska zastupnica Dalija Orešković.

Njenu objavu prenosimo u cijelosti:

"Glup k'o stup, ili gluplji, glup k'o preferbani mali plavi stupić? Osoba prosječne pameti zna da su dječje bojice šarene. S takvim se bojama može oslikati veseli šareni svijet. No, nekima, koji očito u svom školovanju i životu nisu puno olovaka i bojica šiljili, raznolikost je previše napredan koncept.

stupići
Dalija Orešković / Facebook

Pa su pod okriljem noći vandalizirali novo postavljene šarene prometne stupiće u obliku dječjih bojica ispred jedne osnovne škole, i obojili ih u jednu boju. Plavu. Da malo podsjeti i na boju stranke na vlasti.

Nenašiljene glave smisao "školovanja" vide kao proces sužavanja vidika, jer što je manje boja, manje je razmišljanja i manje pitanja. Zato im je ta jedna boja dječje bojice sasvim dovoljna. Možda čak i previše, ako bi se pitalo da s tom jednom pisaljkom učine nešto kreativno, smisleno i humano.

Možda je u tome problem, možda je tu uzrok tolike netrpeljivosti i mržnje? Jednobojni ne podnose svijet u kojem znanje i mašta vode čovječanstvo prema naprijed, a još manje trpe slobodne i sposobne za život u svim njegovim bojama.

Jednostavno je, zapravo. Jednobojni se boje našiljenih olovaka i bojica i njihovog šarenila. Zato vandalizmom i silom nameću svoj obrazac neznanja i uskogrudnosti svima.

Kažu da je vlast jedne boje diktatura i totalitarizam. Ne znam, pitajte Jandrokovića ili nekog od starijih HDZ-ovaca. Ti su osobno iskusili i bili vlast jedne boje u različitim jednobojnim sustavima..."

PROČITAJTE JOŠ

Teme
dalija orešković možemo stupići zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ