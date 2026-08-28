Šareni stupići u Zagrebu prebojani u plavo. Taj čin komentirala Orešković: Glup k'o stup...

Nenašiljene glave smisao "školovanja" vide kao proces sužavanja vidika, jer što je manje boja, manje je razmišljanja i manje pitanja. Zato im je ta jedna boja dječje bojice sasvim dovoljna. Možda čak i previše, ako bi se pitalo da s tom jednom pisaljkom učine nešto kreativno, smisleno i humano.