"JEDNOBOJNI SE BOJE"
Šareni stupići u Zagrebu prebojani u plavo. Taj čin komentirala Orešković: Glup k'o stup...
Šareni stupići u obliku olovaka, koje je Grad Zagreb nedavno postavio uz pješački prijelaz na križanju Harambašićeve i Štoosove ulice, prebojani su u plave i tamnoplave nijanse.
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Zasad nije poznato tko ih je prebojao ni je li riječ o neovlaštenom zahvatu. Na to se osvrnula saborska zastupnica Dalija Orešković.
Njenu objavu prenosimo u cijelosti:
"Glup k'o stup, ili gluplji, glup k'o preferbani mali plavi stupić? Osoba prosječne pameti zna da su dječje bojice šarene. S takvim se bojama može oslikati veseli šareni svijet. No, nekima, koji očito u svom školovanju i životu nisu puno olovaka i bojica šiljili, raznolikost je previše napredan koncept.
Pa su pod okriljem noći vandalizirali novo postavljene šarene prometne stupiće u obliku dječjih bojica ispred jedne osnovne škole, i obojili ih u jednu boju. Plavu. Da malo podsjeti i na boju stranke na vlasti.
Nenašiljene glave smisao "školovanja" vide kao proces sužavanja vidika, jer što je manje boja, manje je razmišljanja i manje pitanja. Zato im je ta jedna boja dječje bojice sasvim dovoljna. Možda čak i previše, ako bi se pitalo da s tom jednom pisaljkom učine nešto kreativno, smisleno i humano.
Možda je u tome problem, možda je tu uzrok tolike netrpeljivosti i mržnje? Jednobojni ne podnose svijet u kojem znanje i mašta vode čovječanstvo prema naprijed, a još manje trpe slobodne i sposobne za život u svim njegovim bojama.
Jednostavno je, zapravo. Jednobojni se boje našiljenih olovaka i bojica i njihovog šarenila. Zato vandalizmom i silom nameću svoj obrazac neznanja i uskogrudnosti svima.
Kažu da je vlast jedne boje diktatura i totalitarizam. Ne znam, pitajte Jandrokovića ili nekog od starijih HDZ-ovaca. Ti su osobno iskusili i bili vlast jedne boje u različitim jednobojnim sustavima..."
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