SDP: U potpunosti podržavamo teritorijalni integritet Danske te Grenlanda

"Vjerujemo da su, kao i do sada, sve članice NATO-a, velike i male, pa tako i SAD i Danska, predane i odlučne doprinositi zajedničkoj sigurnosti sukladno svojim kapacitetima i geografskim položajima. U tome i jest bit zajedništva, koja odražava besmislenost svake teritorijalne pretenzije između članica Saveza", ističe SDP.