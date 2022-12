Podijeli :

Izvor: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Voditelj odjela sigurnosti u HNS-u Jurica Jurjević otkrio je za N1 kako teku pripreme za doček reprezentativaca na središnjem zagrebačkom trgu, koji se planira za nedjelju.

“Pripreme vrlo dobro teku, već smo u završnoj fazi. Poznata je trasa, bina”, govori objašnjavajući da se trasa neće mnogo razlikovati od one iz 2018. ali da će se skratiti vrijeme potrebno za prelazak trase. “Očekujemo neko razumno trajanje putovanja od zračne luke do Trga, između sat i pol i dva”, kaže. 2018. nogometaši su, podsjetimo, od zračne luke do glavnog zagrebačkog trga putovali skoro sedam sati.

“Sad su bitno drugačije okolnosti. Imamo iskustvo i po pitanju uspjeha i nema razloga da se ne pripremimo puno bolje nego prošli put”, govori. Jurjević kaže i kako će reprezentativci iz aviona prijeći u autobus, koji će onda voziti trasom koja je izabrana kao najsigurnija. Autobus će, kaže, biti zatvoren zbog vremenskih uvjeta. Hoće li u nekom trenutku biti zamijenjenin otvorenim autobusom, to ovisi od mnogo faktora, kaže. “Mi pokušavamo držati ovu operaciju u tajnosti. Postoji ta alternativna opcija, dogodila bi se na Savskoj kod vatrogasaca, ali to ovisi o mnogo stvari. Koliko će ljudi doći, kakvo će biti vrijeme… Savska – Frankopanska – Ilica – Trg je prva trasa, postoji i alternativna, iz Jurišićeve”, kaže Jurjević koji je zadovoljan svime što je dosad napravljeno.

Na Trg nogometaši planiraju stići između 18.30 i 19 sati. “Taj scenarij je još u izradi, bit će to zabavni program. Ne bi trebalo trajati duže od sat vremena. Vjerujem da smo oko 20 sati gotovi”, kaže.

Na pitanje koliko ljudi očekuju, Jurjević odgovara kako je neponovljiv scenarij iz 2018., kada je duž trase kojom su nogometaši putovali bilo više od pola milijuna ljudi. “Puno će ovisiti od rezultata u subotu, ali ljudi su već ponosni, žele doći i mi ćemo im to omogućiti”, govori.

Jurjević je šef odjela za sigurnost kaže da je ovo više orgaizacijski nego sigurnosti izazvo. “Sve što smo napravili govori da je organizacija dobra, ne može nas ništa iznenaditi. Znamo što se dogodilo 2018., to će ostati za vječnost, sad smo u drugim okolnostima i bilo bi neozbiljno da se ne pripremimo”, kaže.

Centar svega bit će, otkriva, na Trgu, zasad ne vidi ništa sporno, ali smatra da do nedjelje ima više nego dovoljno vremena da se ispeglaju sitni detalji koji možda nisu savršeno osmišljeni u ovom trenutku.

Onima koji planiraju doći na doček nogometaša poručuje da se dobro obuku, da ne dolaze prerano i da planiraju što manje vremena provesti na Trgu.

“Imat ćemo doček Nove godine prije Nove godine”, kaže. Dodaje i da se nogometna ekipa samo želi vratiti kao pobjednici i da je sav njihov fokus na tome da se kući vrate s medaljom.

Sve detalje prije utakmice za treće mjesto pratimo OVDJE.

