Šef Uprave Croatia Airlinesa dao ostavku nakon devet godina na čelu kompanije

Od 2018. godine tri puta je biran u upravno tijelo Europske udruge regionalnih avioprijevoznika (ERA), a u ožujku 2024. godine dobio je mandat u Upravnom odboru guvernera Međunarodne udruge za zračni promet (IATA), koji je početkom lipnja 2024. godine potvrđen na razdoblje od sljedeće tri godine.