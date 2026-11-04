JASMIN BAJIĆ
Šef Uprave Croatia Airlinesa dao ostavku nakon devet godina na čelu kompanije
Predsjednik Uprave Croatia Airlinesa Jasmin Bajić, u srijedu je podnio ostavku na dužnost predsjednika Uprave iz zdravstvenih razloga i odlaska u mirovinu, objavljeno je na stranicama Zagrebačke burze.
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S dužnosti odlazi 5. prosinca, navodi se u priopćenju. Nova uprava bit će imenovana u sljedećih mjesec dana.
Jasmin Bajić je predsjednik Uprave Croatia Airlinesa od 2017. godine. Od siječnja 1995. godine zaposlen je u Croatia Airlinesu u kojem je tijekom 29 godina obavljao razne menadžerske funkcije uključujući korporativno planiranje, strategiju, planiranje flote, upravljanje mrežom, financije i kontroling.
Od 2018. godine tri puta je biran u upravno tijelo Europske udruge regionalnih avioprijevoznika (ERA), a u ožujku 2024. godine dobio je mandat u Upravnom odboru guvernera Međunarodne udruge za zračni promet (IATA), koji je početkom lipnja 2024. godine potvrđen na razdoblje od sljedeće tri godine.
Tijekom svog dosadašnjeg rada bio je aktivan i u znanstvenoistraživačkom radu na području industrije zračnog prometa.
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