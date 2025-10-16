Što se planira napraviti po pitanju povećanja sigurnosti djece u školama u Jakuševcu i Dugavama, koliko je azilanata u stanovima u vlasništvu Grada Zagreba te što će se poduzeti u vezi sa zlouporabom parkirališnih mjesta ispred vrtića - neka su od pitanja postavljenih čelnicima zagrebačke gradske uprave na aktualnom satu sjednice Gradske skupštine.
Marko Periša (HDZ) prenio je zabrinutost sugrađana iz Novog Zagreba – istok, gdje se nalazi prihvatni centar za azilante Porin, istaknuvši da svakodnevno zaprimaju prijave vezane uz sigurnosno stanje, posebno u Dugavama i Jakuševcu. Upitao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića što planira poduzeti u vezi sa sigurnošću djece u tamošnjim školama.
"Centar Porin tamo je dug niz godina. Nakon desetljeća obećanja otvorili smo školu. Znam da policija stalno razgovara s roditeljima i podnosi izvješća o sigurnosti. To je tema kojom se sustavno bave i već nekoliko godina izvještavaju da nema povećanja broja kaznenih djela te nastoje smiriti strasti. Uveli smo zaštitare koje plaćamo iz gradskog proračuna dok se ne zaposli osoba koju će financirati država. Ulažemo u nadzorne kamere u školama i diljem grada - one služe za nadzor prometnih prekršaja, ali i za otkrivanje kaznenih djela. Zato je Zagreb među najsigurnijim gradovima u Europi", rekao je Tomašević, prenosi tportal.
Matej Mišić (SDP), predsjednik Skupštine, podsjetio je da su određena parkirališna mjesta ispred gradskih vrtića i škola rezervirana za potrebe roditelja i djece dva sata ujutro i poslijepodne.
"Prije dvije godine, kao vijećnik, tražio sam zaključak da se ta mjesta kontroliraju, no odgovor koji sam dobio iz Grada bio je sve samo ne zadovoljavajući. Pozvani su vrtići da sami zovu pauk službu, a to nije njihov posao. Što će se učiniti, s obzirom na to da iz vlastitog iskustva vidim da se nije promijenilo ništa", upitao je Mišić i dobio gradonačelnikov odgovor:
"To je kršenje propisa. Ako do sada nije bilo kažnjavanja, poduzet ćemo sve da se to riješi."
Tomislava Jonjića (Jedino Hrvatska) zanimalo je koliko stambenih jedinica Grad ima u svom vlasništvu, jesu li popunjene i u kojoj mjeri.
"Ima li u njima stranih državljana, koliko ih je, čiji su državljani i tko im plaća smještaj u tim jedinicama", pitao je Jonjić.
"Govorite samo u futuru"
Tomašević je odgovorio da Grad u svom vlasništvu ima 6500 stanova te da, prema njegovim saznanjima, u njima ne boravi nijedan tražitelj azila. Jonjić je izrazio nezadovoljstvo odgovorom pa mu je obećan detaljan pisani izvještaj.
Milka Rimac Bilušić (Marija Selak Raspudić / Nezavisna lista) istaknula je da je prije godinu dana uvedeno blokovsko parkiranje, ali da građani i dalje teško pronalaze slobodna parkirna mjesta.
"Niste uveli nijednu Park&Ride zonu, niste izgradili nijednu garažu niti ste podigli cijenu parkiranja jer za to nemate političke hrabrosti", kazala je Rimac Bilušić i dodala da nije izgrađen nijedan novi parking te je zatražila analizu uspješnosti blokovskog parkiranja.
Tomašević je na to rekao da je novi GUP omogućio Park&Ride parkirališta u Podsusedu i Sesvetama te da se na njima radi, kao i na garaži u Klaićevoj i na Trgu Franje Tuđmana, a razmatra se i kod Doma sportova. Rimac Bilušić bila je nezadovoljna odgovorom i rekla da Tomašević govori samo u futuru te da nije osnovao gradski ured za promet.
"Promet vam nije strateški prioritet, samo obećavate i ništa ne radite", rekla je Rimac Bilušić.
Tomašević je uzvratio da nije htio politizirati cijelu priču, ali da će morati s obzirom na to da je spomenula da se zalaže za novi preustroj gradske uprave, odnosno osnivanje ureda za promet.
"Bilo bi korektno, kada već želite izdvajanje ureda za promet, da deklarirate sukob interesa jer vaš suprug radi u sektoru za promet. To je čisti sukob interesa", rekao je Tomašević.
Ivka Odvorčić (HNS/LD) upitala je što je s tramvajima koji su kupljeni kao privremeno rješenje dok ne stignu Končarevi, a za koje je Grad izdvojio 2,7 milijuna eura iz proračuna. Tomašević je odgovorio da je od 11 tramvaja iz Augsburga stiglo sedam te da svi voze.
Marija Selak Raspudić (MSR/NL) pitala je hoće li se novac, umjesto na plaću Marine Ivandić (Možemo), kao profesionalne potpredsjednice Skupštine, preusmjeriti osobama s invaliditetom.
"Lagali ste o dvije stvari"
Tomašević joj je odgovorio da je upravo ona u srpnju ove godine zatražila da njezina zastupnica postane profesionalna potpredsjednica Skupštine na gradskoj plaći.
"Raspitivali ste se o tome. To je licemjerno. Da je to prihvaćeno, ne bi vam bio problem. Vi primate plaću u Saboru, uz posao na Filozofskom fakultetu. Posebno je licemjerna vaša tvrdnja da biste posao potpredsjednice obavljali volonterski. Pa vi ni funkciju gradske zastupnice ne obavljate kako treba - na dvije sjednice glasali ste samo o jednoj od 70 točaka. Vi niste ni dobra zastupnica", rekao je Tomašević.
Selak Raspudić ustvrdila je da je Tomašević lagao o dvije stvari.
"Naš klub zastupnika nikad nije podnio prijedlog za profesionalnu potpredsjednicu. Moj status na fakultetu je zamrznut i radim samo u Saboru. Niste odgovorili hoćete li prihvatiti našu inicijativu", rekla je Selak Raspudić, prenosi tportal.
Tomašević joj je uzvratio da ga fascinira razina njezina moraliziranja.
"Pitali ste predsjednika Skupštine u srpnju da vaša zastupnica bude profesionalna potpredsjednica i zato o tome nema pisanog traga jer vam je odmah rečeno da to neće biti prihvaćeno. Kako vam nije neugodno", zaključio je Tomašević.
