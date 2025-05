"Percepcija javnosti i način na koji mi promatramo protekli mandat Tomislava Tomaševića je dio snažne PR mašinerije Možemo i mnoge stvari su se pokazale neistinite, to se razotkrilo i tijekom ovih sučeljavanja. Dugoročno će to ostaviti trag na njihovo političko djelovanje. Od toga na koji se način kadroviralo i zapošljavalo u gradskim poduzećima. Zapošljavali su putem stranačkog ključa, to je vjerojatno bio neki dogovor sa SDP-om. To nije pitanje samo glavne razine nego i svih dodatnih kadroviranja gdje ima jako puno članova Možemo. Oni uporno tvrde da to nije točno."