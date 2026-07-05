Serviser klima-uređaja: Jedva dišemo od posla ovih dana, a svi bi da dođemo "već sutra"

"Jako teško podnosim vrućinu čak i kada su temperature oko 30 stupnjeva. A kada su blizu 40, kao što su bile prošlog vikenda i početkom ovoga tjedna, jednostavno ne marim ni za kakva upozorenja. Ni za ona da je loše po zdravlje biti stalno pod uključenom klimom ni za ona da će zbog nas takvih puknuti električna mreža", rekla nam je Zagrepčanka Antonija koja ne krije nervozu zbog vrućine i priznaje da joj je klima-uređaj u stanu radio pet dana bez prestanka, od prošlog petka do utorka, čak i dok je bila na poslu.