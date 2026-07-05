RADE I HLADE PUNOM PAROM
Serviser klima-uređaja: Jedva dišemo od posla ovih dana, a svi bi da dođemo "već sutra"
Prošao je prvi ovoljetni toplinski val, jedan od najžešćih u proteklih desetak godina, s nekoliko uzastopnih dana u kojima su temperature diljem Hrvatske bile blizu 40 stupnjeva Celzijevih.
Neizdrživa vrućina i sparina mnoge su natjerale da klima-uređaje u svojim domovima drže stalno uključenima, bez obzira na potrošnju električne energije i upozorenja o mogućem blackoutu, odnosno padu elektroenergetske mreže zbog preopterećenja. Ljeti su ta preopterećenja najviše izazvana pojačanim radom klima-uređaja, a prema istraživanju tvrtke Compare the Market, Hrvatska je četvrta u Europi, a šesta u svijetu po rastu potrošnje struje tijekom ekstremnih vrućina.
Podaci također kažu kako u najtoplijim mjesecima potrošnja električne energije u Hrvatskoj raste za 17,76 posto, a svaki stanovnik samo za rashlađivanje prostora u prosjeku potroši dodatnih 67,4 kilovatsata mjesečno.
"Klima-uređaj mi je radio pet dana bez prestanka"
"Jako teško podnosim vrućinu čak i kada su temperature oko 30 stupnjeva. A kada su blizu 40, kao što su bile prošlog vikenda i početkom ovoga tjedna, jednostavno ne marim ni za kakva upozorenja. Ni za ona da je loše po zdravlje biti stalno pod uključenom klimom ni za ona da će zbog nas takvih puknuti električna mreža", rekla nam je Zagrepčanka Antonija koja ne krije nervozu zbog vrućine i priznaje da joj je klima-uređaj u stanu radio pet dana bez prestanka, od prošlog petka do utorka, čak i dok je bila na poslu.
"Ja jednostavno ne funkcioniram na takvim temperaturama i ne mogu bez klima-uređaja", dodaje.
A s obzirom na to koliko joj klima-uređaj olakšava život, servisirala ga je još početkom svibnja. Redovni godišnji servis platila je 50 eura.
"Ne pitam koliko košta. Platila bih i više, samo nek' radi kako treba dok je vani k'o u pećnici", kaže ova Zagrepčanka.
"Ma ne treba nam reklama uz ovoliko posla"
Sredinom svibnja pisali smo o tome kako je servisiranje klima-uređaja u protekle dvije godine poskupjelo u prosjeku za 25 posto. Godine 2024. cijena redovnog godišnjeg servisa klima-uređaja bila je u rasponu od 27 do 40 eura, a sada je prema podacima s platforme Trebam.hr i sa stranica desetak servisa u četiri najveća grada - od 34 do 50 eura.
Proteklih tjedana serviseri su imali posla preko glave.
"Neki nisu redovno servisirali klima-uređaje pa su im ovih dana stalno radile i zaštopale se, a onda nas zovu jer im "klima slabije radi". A neki su sada odlučili postaviti klima-uređaj ili stari zamijeniti novim. Svima je zajedničko da bi htjeli to što prije, ako može "već sutra". A ne može. Jedva dišemo od posla. Odradimo u danu po desetak montaža i dvadesetak servisa. Ljeti angažiramo i više ljudi, neke vanjske firme", kazao nam je vlasnik jedne zagrebačke tvrtke za montažu i servis klima-uređaja ne želeći da mu objavimo ime ni naziv firme.
"Ma ne treba nam reklama uz ovoliko posla. Nazovite me u zimu pa ćemo naširoko pričati", rekao je uz smijeh.
Dva tjedna čekanja... u najboljem slučaju
Za servisiranje se, kaže naš anonimni sugovornik, čeka kraće, u najboljem slučaju sedam radnih dana, a za montažu u najboljem slučaju dva-tri tjedna.
"Koliko znam, otprilike tako je i kod drugih kolega."
Redovni godišnji servis klima-uređaja koji u vrijeme toplinskih valova često bude i izvanredni, košta od 34 do 50 eura. Uz dezinfekciju i nadopunu klima-uređaja plinom, prema potrebi, cijena servisa raste i do 70 eura, ovisno o vrsti i modelu, odnosno snazi uređaja.
A za montažu klima-uređaja kupac će, prema podacima s platforme Trebam.hr, platiti od 180 do 380 eura, također ovisno o vrsti i modelu klima-uređaja, ali i složenosti ugradnje, odnosno položaju unutarnje i vanjske jedinice te njihovog povezivanja.
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