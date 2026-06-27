VREMENSKA PROGNOZA
Temperature se penju do čak 40 stupnjeva! Evo kada se očekuje promjena i osvježenje
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.
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Utjecaj toplinskog vala ne slabi te će u iduća dva dana temperatura zraka još porasti za stupanj do dva te je mjestimice u Slavoniji i Baranji i u Dalmatinskoj zagori moguća maksimalna temperatura od 40 stupnjeva.
Promjena vremena, prolaz hladne fronte uz pad temperature zraka, mahovite udare vjetra i jake grmljavinske pljuskove očekujemo u prvim danima srpnja, tako da bi od sredine idućeg tjedna vrijeme bilo vrlo promjenljivo s povremenim jakim grmljavinskim pljuskovima i nižim temperaturama zraka.
Danas sunčano toplo i vruće. Maksimalne dnevne temperature zraka u meteorološkom zaklonu na 2 metra visine od tla od 32 do 37 stupnjeva.
Na Jadranu će maestral donositi osvježenje, a u unutrašnjosti će puhati slab zapadnjak. Temperatura mora od 23 do 27, ultravioletni indeks vrlo visok.
Temperature zraka i sutra u porastu, jutarnje u unutrašnjosti oko 20, a na Jadranu od 25 do 30 uz slabu fensku buru.
Tijekom dana u unutrašnjosti slab razvoj dnevne orografske naoblake.
Meteoalarm DHMZ-a upozorava na vrlo vruće vrijeme u cijeloj zemlji stoga izbjegavajte aktivnosti na otvorenom u podnevnim satima.
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