UNATOČ ŠTRAJKU
Sindikalist o vozačima koji rade: Nadam se da im se ništa neće dogoditi
Predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić komentirao je vozače koji su unatoč štrajku izašli na linije, poručivši da sindikat poštuje njihovu odluku i nada se da neće biti problema
Vladimir Jozić, predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a, osvrnuo se na nekoliko vozača koji su unatoč štrajku odlučili izaći na linije.
Kazao je da sindikat poštuje njihovu odluku te da je riječ o njihovoj dobrovoljnoj odluci.
"To je njihova odluka. Ja se nadam da se neće ništa dogoditi", rekao je Jozić, piše Index. Sindikat je, dodao je, upravu ZET-a upozorio na mogućnost neugodnih reakcija dijela putnika s obzirom na to da prometuje vrlo mali broj vozila.
"Naglasili smo upravi, odnosno direktoru, da oni odgovaraju ako izađe tako mali broj naših vozila vani, jer se može dogoditi da netko od putnika eventualno ima nekakve loše namjere prema njima", rekao je.
Istaknuo je da zasad nema informacija o incidentima te da štrajk protječe mirno.
"Kolege smo upozorili da se ponašaju dostojanstveno i mirno. Za sada sve prolazi u najboljem redu", rekao je Jozić.
U prometu tek nekoliko ZET-ovih vozila
Prema njegovim riječima, od početka štrajka nema značajnijih promjena i u prometu je i dalje samo nekoliko ZET-ovih vozila.
"Saznali smo da su izašla dva tramvaja i jedan autobus i to za sada funkcionira što se tiče prometa. Isti broj radnika je u štrajku na Ljubljanici, u Dubravi, Podsusedu i Velikoj Gorici", rekao je.
"Gradonačelniče, mi vas čekamo"
Jozić je ponovno pozvao zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da dođe na razgovor.
"Svaku priliku koristim da pozovem gradonačelnika. Mi vas čekamo. Bilo da dođete u ZET, bilo da nas pozovete u Gradsku skupštinu. Što prije riješimo problem, to će biti bolje za sve, posebno za građane koji najviše ispaštaju", poručio je, piše Index.
Dodao je da ostale službe ZET-a uglavnom rade normalno. Centar u Zapruđu i dispečeri nalaze se na svojim radnim mjestima i čekaju eventualnu odluku o ponovnom pokretanju prometa.
Građani podijeljeni oko štrajka
Jozić je govorio i o reakcijama građana, navodeći da dio njih podržava štrajk, dok ga drugi kritiziraju.
"Naše društvo je već duže vrijeme polarizirano. Jedan dio ljudi nas podržava, drugi dio nas kritizira", rekao je.
Građanima se ponovno ispričao zbog poteškoća koje im je štrajk prouzročio, no istaknuo je da sindikati smatraju svoje zahtjeve opravdanima.
"Politika nema nikakvu ulogu, nikad nisam bio pripadnik stranke"
Osvrnuo se i na tvrdnje da je štrajk politički motiviran, navodi Index.
"Nikad nisam bio pripadnik nijedne stranke. U ovom slučaju politika ne igra nikakvu ulogu. Ovdje se radi o pravima radnika", rekao je Jozić.
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