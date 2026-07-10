"zabrinjavajući trend"
Sindikat nakon dva napada: Zaštitimo policiju, kako bi ona mogla štititi sve druge
Nakon dva napada na policijske službenike tijekom ovog tjedna na Pagu, u još jednom incidentu ozlijeđena je policajka koja je na Ugljanu intervenirala zbog obiteljskog nasilja.
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Sindikat policije Hrvatske (SPH) upozorio je da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima te ponovno pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu.
Iz Sindikata poručuju kako napadi na policijske službenike predstavljaju napad na pravni poredak i sigurnost svih građana.
"Ponovo ističemo: napad na policiju izravni je udar na pravni poredak, poštovanje zakona i osjećaj sigurnosti cijelog društva", naveli su iz SPH-a.
Sindikat je pritom ponovno upozorio na potrebu osiguravanja odgovarajuće zaštitne opreme svim policijskim službenicima, posebno pancirnih prsluka.
"SPH kontinuirano inzistira na tome da svi policijski službenici na raspolaganju imaju svu potrebnu zaštitnu opremu. To se posebno odnosi na pancirne prsluke, koji u ovakvim strašnim napadima mogu spriječiti teže ozljede", istaknuli su.
Na kraju su uputili apel da se policijskim službenicima omoguće uvjeti za siguran rad.
"Zaštitimo policiju, kako bi ona mogla štititi sve druge", poručili su iz Sindikata policije Hrvatske.
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