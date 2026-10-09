sjednica vlade
Rebalans proračuna: Plenković otkrio koliko rastu prihodi i rashodi za 2026.
Predsjednik Vlade Andrej Plenković u petak se na sjednici Vlade osvrnuo na aktualne događaje te govorio o rebalansu proračuna.
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Osvrnuo se na samit lidera MED9 u Splitu, za koji kaže da je bio sadržajan i kvalitativan.
"Zahvaljujem svim resornim ministrima koji su radili na njemu, našim domaćinima u Splitu i Županiji. Bili su bitni razgovori uoči pregovora uoči Višegodišnjeg plana", rekao je Plenković i rekao da je Split bio središtre mediteranske politike.
Komentirajući izbore u Bosni i Hercegovini, premijer je rekao da im je drago što je Darijana Filipović izabrana u Predsjedništvo BiH. "Smatramo da je to dobro, pravedno, ispravno i da će na taj način skladnije funkcionirati institucije uz veće međusovno povjerenje i uvažavanje", rekao je i dodao da će to dati zamah svim ostalima za reformske napore i nastavak europskog puta.
"Vjerujem da će se otvoriti prostor i za rješavanje pitanje izbornog zakonodavstva", rekao je.
Rebalans proračuna
Rebalansom državnog proračuna za 2026. godinu prihodi se povećavaju na 36,6 milijardi eura što je 853 milijuna eura više u odnosu na prvotni plan, a rashodi se povećavaju za 745 milijuna eura, na 40,6 milijardi eura, rekao je Plenković.
Manjak državnog proračuna iznosit će 2,9 posto BDP-a.
Udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, s 56,3 posto posto na kraju 2025. godine, na 55,5 posto do kraja ove godine, projicira vlada.
Rebalans, rekao je Plenković, predstavlja nastavak politike koju vlada provodi, a to je odgovorno upravljanje javnim financijama, uz zaštitu standarda građana, nastavak investicijskog ciklusa, ravnomjerni regionalni razvoj i stvaranje uvjeta za dizanje i plaća i mirovina.
Dodatna sredstva u rebalansu usmjeravaju se na mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje te provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva, rekao je Plenković.
Dodao je da se nastavljaju i ulaganja u obranu, prometnu, a osobito željezničku infrastrukturu i energetiku.
Proračunski deficit ostaje na 2,9 posto BDP-a što je u skladu sa mastriškim okvirima, ispod tri posto, istaknuo je.
Ponovio je i prognozu Ministarstva financija prema kojoj se očekuje da će u apsolutnom iznosu BDP ove godine prvi put biti veći od sto milijardi eura.
"I u okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti i vanjskih šokova, nastavljamo štititi standarda građana i ulagati u razvoj i u sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije sa odgovornom politikom njihovog upravljanja", rekao je Plenković.
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