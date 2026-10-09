Rebalans proračuna: Plenković otkrio koliko rastu prihodi i rashodi za 2026.

Komentirajući izbore u Bosni i Hercegovini, premijer je rekao da im je drago što je Darijana Filipović izabrana u Predsjedništvo BiH. "Smatramo da je to dobro, pravedno, ispravno i da će na taj način skladnije funkcionirati institucije uz veće međusovno povjerenje i uvažavanje", rekao je i dodao da će to dati zamah svim ostalima za reformske napore i nastavak europskog puta.