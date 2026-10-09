Oglas

sjednica vlade

Rebalans proračuna: Plenković otkrio koliko rastu prihodi i rashodi za 2026.

author author
N1 Info , Hina
|
09. lis. 2026. 10:49
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
01.10.2026., Zagreb - 210. sjednica Vlade RH. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u petak se na sjednici Vlade osvrnuo na aktualne događaje te govorio o rebalansu proračuna.

Oglas

Osvrnuo se na samit lidera MED9 u Splitu, za koji kaže da je bio sadržajan i kvalitativan.

"Zahvaljujem svim resornim ministrima koji su radili na njemu, našim domaćinima u Splitu i Županiji. Bili su bitni razgovori uoči pregovora uoči Višegodišnjeg plana", rekao je Plenković i rekao da je Split bio središtre mediteranske politike.

Komentirajući izbore u Bosni i Hercegovini, premijer je rekao da im je drago što je Darijana Filipović izabrana u Predsjedništvo BiH. "Smatramo da je to dobro, pravedno, ispravno i da će na taj način skladnije funkcionirati institucije uz veće međusovno povjerenje i uvažavanje", rekao je i dodao da će to dati zamah svim ostalima za reformske napore i nastavak europskog puta.

"Vjerujem da će se otvoriti prostor i za rješavanje pitanje izbornog zakonodavstva", rekao je.

Rebalans proračuna

Rebalansom državnog proračuna za 2026. godinu prihodi se povećavaju na 36,6 milijardi eura što je 853 milijuna eura više u odnosu na prvotni plan, a rashodi se povećavaju za 745 milijuna eura, na 40,6 milijardi eura, rekao je Plenković.

Manjak državnog proračuna iznosit će 2,9 posto BDP-a.

Udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, s 56,3 posto posto na kraju 2025. godine, na 55,5 posto do kraja ove godine, projicira vlada.

Rebalans, rekao je Plenković, predstavlja nastavak politike koju vlada provodi, a to je odgovorno upravljanje javnim financijama, uz zaštitu standarda građana, nastavak investicijskog ciklusa, ravnomjerni regionalni razvoj i stvaranje uvjeta za dizanje i plaća i mirovina.

Dodatna sredstva u rebalansu usmjeravaju se na mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje te provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva, rekao je Plenković.

Dodao je da se nastavljaju i ulaganja u obranu, prometnu, a osobito željezničku infrastrukturu i energetiku.

Proračunski deficit ostaje na 2,9 posto BDP-a što je u skladu sa mastriškim okvirima, ispod tri posto, istaknuo je.

Ponovio je i prognozu Ministarstva financija prema kojoj se očekuje da će u apsolutnom iznosu BDP ove godine prvi put biti veći od sto milijardi eura.

"I u okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti i vanjskih šokova, nastavljamo štititi standarda građana i ulagati u razvoj i u sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije sa odgovornom politikom njihovog upravljanja", rekao je Plenković.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
andrej plenković sjednica vlade vlada

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ