Izrađen pravilnik za redakcije: Krenula kampanja protiv seksualnog uznemiravanja novinarki

Istraživanje provedeno u četiri države regije pokazalo je, kažu, da su uznemiravanje i nasilje nad novinarkama često dio svakodnevice. Istraživanje se temeljilo na anketama, dubinskim intervjuima i komparativnoj analizi te je pokazalo da je nasilje u medijima strukturni problem, duboko povezan s radnim uvjetima, organizacijskom kulturom i odnosima moći unutar redakcija.