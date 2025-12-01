SkyShowtime stiže na EON TV-u u Hrvatsku, Sloveniju i Bugarsku

"Kao netko tko dolazi iz jugoistočne Europe, oduševljena sam partnerstvom s United Groupom. Na ovaj način osiguravamo da naše vrhunsko iskustvo zabave dopre do novih gledatelja u Hrvatskoj, Sloveniji i Bugarskoj. Zahvaljujući ovom partnerstvu, blockbusteri, popularne serije i ekskluzivni originalni sadržaji bit će dostupni u regiji – sve na jednom mjestu i po izvrsnoj cijeni”, rekla je Hristina Georgieva, direktorica poslovanja u SkyShowtimeu.