Oglas

SREDNJI GRAHOVLJANI

Slavonac ostao u šoku dok je čistio bunar: Odmah je pozvao policiju

author
N1 Info
|
09. stu. 2025. 13:06
bunar, izvor, voda,
PIxabay / Ilustracija

Požeško-slavonska policija u subotu je dva puta intervenirala zbog pronađenih eksplozivnih sredstava.

Oglas

U mjestu Kovačevac, 53-godišnjak je u dvorištu pronašao ručnu bombu.

Istoga dana u mjestu Srednji Grahovljani, 62-godišnjak je prilikom čišćenja bunara pronašao kumulativni tromblon, dva trenutna tromblona i pet ručnih bombi, prenosi Dnevnik.hr.

Navedena eksplozivna sredstva je izuzeo policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu i pohranio u prostorije policije do uništenja.

Teme
bomba bunar policija slavonija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ