havarija na moru

Slovenski nautičari plutali satima, spas našli na platformi INA-e

author
N1 Info
|
20. sij. 2026. 16:55
09.11.2022., Pula - Inina plinska platforma Ivana A i Ivana K Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Ovog vikenda na moru trojica slovenskih državljana spašena su nakon što je njihova brodica ostala bez kormila u noći s 16. na 17. siječnja

Uočili svjetla platforme Vesna

Nakon više sati nekontroliranog plutanja sjevernim Jadranom, nesretni Slovenci prvo su uočili svjetla Inine plinske platforme Vesna koja je bez posade, a potom uspjeli doploviti i do obližnje Inine plinske platforme Ivana A, koja ima posadu.

Uspjeli su nekako pristati uz nju, a posada platforme ih je primijetila te unutar brodice pronašla promrzle, ali neozlijeđene slovenske nautičare. Primili su ih u sigurne prostore na platformi, ugrijali i nahranili, kako doznaje Tportal.

Prema protokolu, odmah je obaviještena Nacionalna središnjica za traganja i spašavanja na moru te Lučka kapetanija.

