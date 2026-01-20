Slovenski nautičari plutali satima, spas našli na platformi INA-e

Ovog vikenda na moru trojica slovenskih državljana spašena su nakon što je njihova brodica ostala bez kormila u noći s 16. na 17. siječnja
Uočili svjetla platforme Vesna
Nakon više sati nekontroliranog plutanja sjevernim Jadranom, nesretni Slovenci prvo su uočili svjetla Inine plinske platforme Vesna koja je bez posade, a potom uspjeli doploviti i do obližnje Inine plinske platforme Ivana A, koja ima posadu.
Uspjeli su nekako pristati uz nju, a posada platforme ih je primijetila te unutar brodice pronašla promrzle, ali neozlijeđene slovenske nautičare. Primili su ih u sigurne prostore na platformi, ugrijali i nahranili, kako doznaje Tportal.
Prema protokolu, odmah je obaviještena Nacionalna središnjica za traganja i spašavanja na moru te Lučka kapetanija.
