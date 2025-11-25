Snimio što ga je zateklo u novogradnji od 3400 eura i šokirao mnoge: "Treba ih zabraniti doživotno"

Kad je autor objave otkrio cijenu od 3400 eura po četvornome metru, korisnici su postali još oštriji. “Za te pare ovakav fuš? Treba uvesti doživotnu zabranu bavljenja građevinom”, napisao je jedan. Drugi rezimira: “Danas se svatko bavi građevinom, a nitko ne zna posao.” Rasprava se zatim prelila na opću kvalitetu hrvatskih novogradnji. Korisnici su redali vlastita iskustva: curenja podnog grijanja nakon nekoliko tjedana, fasade koje otpadaju nakon prve zime, krovovi koji prokišnjavaju još prije tehničkog pregleda. Često se ponavlja isti obrazac: kombinacija investitorske pohlepe, brzine gradnje i nedostatka stručne kontrole. Jedan radnik s gradilišta napisao je da su glavni problemi “brzina i neznanje”, a njihova kombinacija “recept za katastrofu”.