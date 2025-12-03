Oglas

Snimka policijske brutalnosti u Trilju širi se društvenim mrežama: "Upoznati smo s događajem"

Hina
03. pro. 2025. 20:50
Policija MUP
MUP / Ilustracija

Na društvenim se mrežama u srijedu pojavila videosnimka policijskog postupanja prema muškarcu u Trilju, na kojoj trojica policajaca uvode muškarca u policijsko vozilo, pri čemu ga jedan od njih više puta udara, a iz splitsko-dalmatinske policije potvrđuju kako su upoznati s događajem.

Snimka je duga osam sekundi, potaknula je brojne reakcije javnosti, a iz splitsko-dalmatinske policije kažu da je događaj zabilježen 3. prosinca.

"Upoznati smo s navedenim događajem. 3. prosinca policijski službenici PP Sinj postupali su po nalogu Županijskog državnog odvjetništva radi dovođenja okrivljenika, koji je najprije verbalno, a potom i fizički napao policijskog službenika. Nakon napada uporabili su sredstva prisile - tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje", naveli su iz policijske uprave.

Dodali su kako je "prilikom privođenja došlo do događaja vidljivog na snimci", te da su o svemu obavijestili nadležno državno odvjetništvo. U tijeku je kriminalističko istraživanje okolnosti postupanja policije.

Prema njihovim navodima, privedena osoba nije imala vidljive ozljede, no zbog okolnosti je upućena na liječnički pregled.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja policija će o svim utvrđenim činjenicama izvijestiti državno odvjetništvo te provesti postupak utvrđivanja eventualne disciplinske odgovornosti policijskog službenika.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
