"DOSTA MI JE BILO BARBARE"
Snimke na suđenju SDP-ovki otkrile što se događalo oko spornih dozvola: "Nemrete delati bez projekta"
Na suđenju saborskoj zastupnici SDP-a Barbari Antolić Vupori, optuženoj za pogodovanje pri izdavanju građevinskih dozvola za njezinu kuću, reproducirane su tajno snimljene snimke razgovora u kojima se govori o spornoj gradnji i pritiscima da se dokumentacija što prije riješi.
Na zagrebačkom Županijskom sudu počeo je dokazni postupak u suđenju Barbari Antolić Vupori, bivšem pročelniku varaždinskog gradskog odjela za gradnju i komunalne poslove Vladi Podbrežničkom te sudskoj vještakinji za graditeljstvo Jagodi Bistrović, piše Jutarnji list.
Optuženi su da su zlouporabom položaja i ovlasti pogodovali saborskoj zastupnici pri izdavanju građevinske i uporabne dozvole za njezinu kuću.
Među dokazima su i tajno snimljeni telefonski razgovori iz 2024. godine, u kojima se raspravlja o radovima na kući nakon što je građevinska inspekcija zabranila njihovo nastavljanje.
U jednom od razgovora Bistrović je Podbrežničkom prepričala kako je upozorila Vuporu na to što se događa i izrazila zabrinutost zbog mogućih reakcija javnosti.
"Rekla sam joj: Isuse, Barbara, kaj ste vi sad tako bitni u tom Saboru, kaj budu svi sad pisali da dižete kućicu? ‘Sve bu u redu, mora tak biti, moramo brinuti jedni o drugima, inače smo gotovi’", rekla je Bistrović.
Sporne građevinska i uporabna dozvola
Prema optužbi, Vupora je nakon inspekcijske zabrane radova zatražila da joj se žurno izda građevinska dozvola kako bi mogla nastaviti rekonstrukciju kuće. Navodno je to učinila preko Bistrović, koja je posredovala u komunikaciji s Podbrežničkim.
USKOK tvrdi da je Podbrežnički znao da projekt ima nedostatke zbog kojih dozvola nije smjela biti izdana, ali je ipak preuzeo predmet i izdao dokument, čime je zaustavljen inspekcijski nadzor nad gradnjom.
Optužba se odnosi i na izdavanje uporabne dozvole. Prema USKOK-u, Vupora je tražila da se i taj postupak ubrza jer joj je prijetio gubitak sredstava iz Fonda za energetsku obnovu zbog isteka rokova. Podbrežnički je, tvrdi tužiteljstvo, sastavio zapisnik o tehničkom pregledu koji nije obavljen, a potom izdao uporabnu dozvolu.
Inspekcija upozoravala na nepravilnosti
Na suđenju su preslušani i razgovori građevinskog inspektora koji je obavio očevid te njegove nadređene. Iz razgovora proizlazi da su sumnjali kako su radovima prekoračeni dopušteni gabariti kuće.
"Znači za to je trebala dozvolu. Ona nije nikakva sirota, tim više kaj se politikom bavi, pa tu moraš prvo imati sve čisto", rekla je voditeljica inspekcije u razgovoru s inspektorom.
Dodala je da je riječ o novijim radovima za koje je, prema njezinoj procjeni, trebalo podnijeti prijavu zbog nepravilnosti.
Snimljeni razgovor Bistrović i Podbrežničkog: "Dosta mi je bilo Barbare"
Snimljen je i razgovor Bistrović i Podbrežničkog u kojem se ona žali da je Vuporu dulje vrijeme upozoravala kako ne može raditi bez odgovarajućeg projekta.
"Dosta mi je bilo Barbare. Ja sam joj rekla godinu dana vam govorim što trebate. To je u radu već godinu dana i sad nakon toga ju je prijavio susjed. Ja njoj govorim godinu dana - Barbara, nemrete delati bez projekta, nemrete. Ne bu dobro", rekla je Bistrović.
Prema njezinim riječima, Vupori je zbog toga održala bukvicu, nakon čega je zastupnica počela plakati. Podbrežničkom je potom rekla: "Reci joj ti onda, nek se tebi plače".
Od osmero prvotno optuženih, nakon što ih se petero nagodilo s USKOK-om i osuđeno je u fazi potvrđivanja optužnice, na optuženičkoj klupi ostali su Antolić Vupora, Podbrežnički i Bistrović. Svo troje poriču krivnju.
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