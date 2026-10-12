Snimke na suđenju SDP-ovki otkrile što se događalo oko spornih dozvola: "Nemrete delati bez projekta"

Optužba se odnosi i na izdavanje uporabne dozvole. Prema USKOK-u, Vupora je tražila da se i taj postupak ubrza jer joj je prijetio gubitak sredstava iz Fonda za energetsku obnovu zbog isteka rokova. Podbrežnički je, tvrdi tužiteljstvo, sastavio zapisnik o tehničkom pregledu koji nije obavljen, a potom izdao uporabnu dozvolu.