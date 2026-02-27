Prvi "bijeli štrajk" u Ružićevu resoru kreće u ponedjeljak u Splitu

Djelatnici splitskog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad najavljuju da će od ponedjeljka, 2. ožujka, započeti „bijeli štrajk“ zbog dugogodišnjeg manjka zaposlenih i izostanka mjera nadležnih institucija za stabilizaciju sustava socijalne skrbi.
U priopćenju ističu da pokretač štrajka nije sindikat, nego sami radnici koji su se organizirali zbog višegodišnjeg oglušivanja nadređenih na upozorenja o preopterećenosti i nedostatku kadrova. Kažu kako je odaziv kolega pozitivan te da im se javljaju djelatnici drugih područnih ureda i ustanova socijalne skrbi, iako dio zaposlenika, osobito u manjim sredinama, strahuje od mogućih posljedica i sankcija.
Kao glavni razlog za pokretanje "bijelog štrajka" navode kroničan nedostatak stručnih radnika i njihov kontinuirani odljev, zbog čega opseg posla nadilazi kapacitete postojećih zaposlenika i otežava profesionalan i kvalitetan rad s korisnicima. Ističu da su od 2024. godine pisanim putem obavještavali nadređene o nepovoljnim uvjetima rada, no konkretne i pravodobne mjere su izostale.
Kako će izgledati "bijeli štrajk"
Kao primjere navode da su u Stručnoj cjelini za djecu, mlade i obitelj predviđena 23 socijalna radnika, a zaposleno ih je 11, od devet predviđenih psihologa zaposleno ih je pet, od devet pravnika šest, a od tri socijalna pedagoga jedna socijalna pedagoginja.
Također, u Stručnoj cjelini za odrasle osobe predviđeno je 13 socijalnih radnika, a zaposleno ih je devet, u Stručnoj cjelini za novčane naknade predviđena su 23 socijalna radnika, a zaposleno 18, dok je od 11 predviđenih pravnika zaposleno osam.
Tijekom trajanja "bijelog štrajka" djelatnici će dolaziti na posao i obavljati poslove iz svoje nadležnosti, ali sporijim tempom. U rad neće uzimati nove predmete, osim hitnih i neodgodivih, a primat će isključivo prethodno najavljene stranke.
Štrajk do ispunjenja zahtjeva
O provedbi štrajka obaviješteni su Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatski zavod za socijalni rad, nadležna županijska služba, uprava Ureda, sindikat i svi područni uredi u Hrvatskoj.
Djelatnici poručuju da će štrajk trajati do ispunjenja zahtjeva - popunjavanja svih radnih mjesta sukladno usvojenoj sistematizaciji i povratka naknada za posebne uvjete rada od 25 posto za stručne djelatnike i 20 posto za djelatnike sa srednjom stručnom spremom.
