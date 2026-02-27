Prvi "bijeli štrajk" u Ružićevu resoru kreće u ponedjeljak u Splitu

U priopćenju ističu da pokretač štrajka nije sindikat, nego sami radnici koji su se organizirali zbog višegodišnjeg oglušivanja nadređenih na upozorenja o preopterećenosti i nedostatku kadrova. Kažu kako je odaziv kolega pozitivan te da im se javljaju djelatnici drugih područnih ureda i ustanova socijalne skrbi, iako dio zaposlenika, osobito u manjim sredinama, strahuje od mogućih posljedica i sankcija.