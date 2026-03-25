N1 U BRUXELLESU
Sokol i Zovko imaju oprečna stajališta: "Ne vidim to kao raskol"
HDZ-ov europarlamentarac komentirao je danas u Bruxellesu odnose političkih grupacija unutar EP-a te odnose SAD-a i EU-a
Tomislav Sokol (HDZ, EPP) izjavio je da je Zagreb i prije današnjeg dana imao minimalne šanse jer su u parlamentu nedostajali glasovi S&D-a, pa je u takvim okolnostima uspjeh bio vrlo teško ostvariv.
Istaknuo je da ishod ovisi o više faktora, među kojima je važan i osobni kontakt.
Glavni argumenti u korist Zagreba bili su da Hrvatska nema nijednu europsku agenciju, da je Zagreb jedan od najsigurnijih glavnih gradova u Europi, da je zgrada već bila spremna te da su troškovi bili pokriveni.
Također je naglasio iskustvo carinske uprave i drugih tijela u zaštiti granica. Kao nedostatak naveo je činjenicu da Zagreb nije dovoljno velik, što se vidi i po odabiru gradova koji su prošli. Većina prometa odvija se preko luka, pa Belgija, Francuska i Nizozemska imaju prednost.
Budući da su logistički tokovi povezani s lukama, teško je zamisliti da bi se sve odvijalo preko Zagreba. Dodao je da su najvažnije agencije Frontex i Europska agencija za lijekove, a ova nova bit će također jedna od važnijih, pri čemu su veće države uspjele progurati svoje kandidate.
Naglasio je da je riječ o odrazu objektivnih okolnosti i ograničenja te da su unutar EPP-a napravili sve što su mogli. EPP, kako kaže, nije mogao osigurati više od pet glasova koliko ih je Zagreb dobio.
O krajnjoj desnici i migrantima
Govoreći o suradnji pučana s desnim političkim grupacijama, posebno u kontekstu njemačkog CDU-a i CSU-a te odnosa između Webera i Merza, rekao je da ne vidi problem u suradnji s bilo kim ako postoji slaganje oko ključnih politika. Smatra da ne treba postavljati “vatrozid”, pa ni prema AfD-u, ako postoji suglasnost oko određenih pitanja.
Kao primjer naveo je migracijsku politiku, ističući da se trenutačno deportira samo oko 20 posto osoba koje nemaju pravo boravka u Europi, što pokazuje da sustav ne funkcionira.
Jednim od rješenja smatra tzv. “return hubove”. Također tvrdi da lijeve političke grupacije ne žele kompromis, zbog čega EPP mora surađivati s onima s kojima može postići dogovor. Dodao je da Njemačka ima specifično povijesno iskustvo, ali da to ne smije dovesti do političke blokade.
Na pitanje o mogućem raspadu političke platforme zbog neformalne suradnje sa socijaldemokratima, rekao je da platforma i dalje postoji te da se suradnja nastavlja. Ne očekuje njezin raspad u skorije vrijeme, iako napominje da bi političke promjene, primjerice u Francuskoj, mogle utjecati na situaciju. Ključno pitanje vidi u tome hoće li Renew i S&D nastaviti podržavati Europsku komisiju.
O odnosima EU-a i SAD-a
Govoreći o trgovinskom sporazumu između SAD-a i EU-a, izrazio je stav da je sporazum loš i da nije adekvatno ispregovaran. Smatra da europski pregovarači ne razumiju način na koji Donald Trump vodi politiku, jer on, kako kaže, svaku slabost koristi za dodatni pritisak.
Upozorio je da će SAD nastaviti pritiskivati Europu, osobito u području digitalne regulative poput DSA-a i DMA-a, za koje tvrdi da su usmjereni na ograničavanje monopola velikih američkih tehnoloških kompanija. Prema njegovu mišljenju, Trump zastupa interese kompanija poput Googlea, Amazona i Applea te će nastaviti tražiti ukidanje ili slabljenje tih regulativa. Također smatra da bi SAD mogao iskoristiti geopolitičke situacije, poput odnosa s Iranom, za dodatni pritisak na Europu.
Pozitivnim ocjenjuje to što je Europski parlament u sporazum uključio tzv. “sunset clause”, koja omogućuje suspenziju u slučaju agresivnijih poteza američke strane.
Na kraju je napomenuo da kolegica Željana Zovko ima drugačije mišljenje, ali da to ne vidi kao raskol, već kao razliku u procjeni budućeg razvoja situacije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare