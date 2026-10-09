Spašen pas Tedi kojeg su vlasnici mjesecima zlostavljali: "Tražimo mu novi dom"

Iako je muškarac, kako navode iz udruge, odmah bio priveden u Policijsku postaju Trešnjevka na obavijesni razgovor, pas je i dalje ostao zatvoren na balkonu. S balkona ga je naposljetku spasio poslodavac stranog radnika, liječnik koji je, prema tvrdnjama udruge, osudio takvo ponašanje i najavio da će radniku uručiti otkaz.