HOROR NA SREDNJACIMA
Spašen pas Tedi kojeg su vlasnici mjesecima zlostavljali: "Tražimo mu novi dom"
Nakon što su se društvenim mrežama proširile uznemirujuće snimke i svjedočanstva o zlostavljanju psa u zagrebačkom naselju Srednjaci, stigle su dobre vijesti, jedanaestomjesečni pas Tedi je spašen i nalazi se na sigurnom.
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Prema tvrdnjama susjeda, pas je mjesecima boravio zatvoren na balkonu, izložen različitim vremenskim uvjetima, a bio je i fizički zlostavljan.
U slučaj se uključila i udruga Animalex, koja je o svemu obavijestila policiju, komunalno redarstvo, Državni inspektorat i zagrebačko sklonište Dumovec. Iz udruge su izvijestili da je jedanaestomjesečni Tedi spašen zahvaljujući brzoj reakciji građana koji su se organizirali nakon što su se snimke zlostavljanja proširile društvenim mrežama.
"Na ovoj lijepoj vijesti možemo zahvaliti isključivo građanima koji su se brzo organizirali jer je sustav za ovakve situacije još uvijek previše trom."
Otkrili su i nove detalje o tome kako je pas završio kod muškarca kojeg se sumnjiči za zlostavljanje. Prema njihovim navodima, pas Tedi prvotno je bio udomljen kod jedne Zagrepčanke, koja ga je potom predala stranom radniku, iako je time prekršila ugovor o udomljavanju.
Iako je muškarac, kako navode iz udruge, odmah bio priveden u Policijsku postaju Trešnjevka na obavijesni razgovor, pas je i dalje ostao zatvoren na balkonu. S balkona ga je naposljetku spasio poslodavac stranog radnika, liječnik koji je, prema tvrdnjama udruge, osudio takvo ponašanje i najavio da će radniku uručiti otkaz.
"Ovim putem zahvaljujemo i njemu jer je spasio obraz i ugled medicinske struke. Ovakav radnik trebao bi pomagati najslabijima, a upravo se na najslabijima, zajedno sa svojom kćeri, odlučio iživljavati."
Iz udruge su poručili da su nadležnim tijelima predali sve potrebne podatke te očekuju da odgovorni za zlostavljanje budu sankcionirani.
"Još jednom smo svi skupa dokazali da naše društvo ne podržava nasilje i ne podržava zlostavljanje životinja."
Iako je Tedi sada na sigurnom i ima privremeni smještaj, njegova budućnost još nije trajno riješena. Udruga zato poziva sve koji mu mogu pružiti privremeni ili stalni dom da im se jave.
Zahvalili su svima koji su sudjelovali u spašavanju.
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