Spektakl u Opatiji: “Bilanca uspjeha” okupila kremu hrvatskog poduzetništva, najbolje poduzeće je Hrvatski Telekom

Večer je imala i snažnu humanitarnu dimenziju. Donacije za Udrugu Krijesnica, koja pomaže djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima, po prvi su se put prikupljale isključivo karticama putem POS uređaja koji su bili postavljeni na svakom stolu. Iznos donacija mogao se pratiti u realnom vremenu na ekranu u dvorani, a na kraju večeri prikupljeno je 16.675 eura. Humanitarnu notu od samog početka podupire Lürssen Design Center Kvarner, strateški partner manifestacije, a organizatori priznaju da bez njihove ogromne podrške ovakva dodjela ne bi bila moguća.